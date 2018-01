Herbei Ihr Ritter und Prinzessinnen am 28.01. ist Kinderkarneval in der Burg Petersborn

Brilon-Totallokal: In diesem Jahr haben 56 Kinder unter dem Motto „Wie im Märchen“ ein tolles Programm vorbereitet.

brilon-totallokal: Gudenhagen-Petersborn. Herbei Ihr Ritter kommt heran, die Prinzessinnen reihen sich stolz daran. Auch die Gaukler fehlen in diesem bunten Treiben nicht und die Hexen verzaubern den kleinsten Wicht.

So erscheint in Scharen und lauschet unseren Fanfaren. Der Zeremonienmeister hat auch was zu sagen: Bürger von Petersborn, Gudenhagen und Gäste aus aller Welt, es ist wieder Kinderkarneval im Grün-Weiß -Zelt.

Macht Euch auf den Weg und kommet herbei, am Sonntag, den 28.01. um 13:39 Uhr zu unserer Gaukelei.

Lassen Sie sich in die Zeit von starken Rittern und schönen Prinzessinnen versetzen. Witzige Sketche, schöne Tänze und allerlei Unterhaltsames versprechen einen amüsanten Nachmittag. Selbst Schneewittchen, Rotkäppchen und Aschenputtel geben sich ein Stelldichein und zeigen ihre Geschichten mal anders.

Auch wird in diesem Jahr wieder unsere eigene Garde dabei sein und ihr Können zeigen. Die Mädchen proben schon seit Wochen und freuen sich auf den Auftritt vor Publikum.

Alle Einwohner und Gäste aus Nah und Fern sind eingeladen, auch gerne in Verkleidung in das Gemeinschaftshaus in Peterborn zu kommen. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

