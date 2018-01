Lappland zur Ruska (Goldener Herbst)

Brilon-Totallokal: Foto- und Videopräsentation von Friedhelm Walter

brilon-totallokal: Lappland ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Zur Mittsommernacht, wenn die Sonne nicht untergeht, wie auch zur Polarnacht, wenn sie nicht über den Horizont hinauskommt, aber trotzdem die Landschaft in ein wunderbares Licht taucht. Wunderbar ist aber auch die „Ruska“. Es ist die Zeit des intensiven Lichts, wenn die Natur in ihrem farbenfrohen Herbstkleid versinkt.

Lassen Sie sich mitnehmen auf diese Reise! Auf Trekkingtouren, vorbei an rauschenden Wasserfällen und schäumenden Flüssen, durch See- und Moorlandschaften und auf karge Berge mit Weitblick in die Natur. Es geht mit dem Schiff ab Andenes ins Polarmeer um die riesigen Pottwale zu beobachten. Auf Tour in und um Tromsö – mit seinen Hausbergen mit bester Aussicht. Auf Schiffstour mit Hurtigruten durch die atemberaubende Fjordlandschaft bis zur Nordkapinsel Mageroya. Bei winterlichen Temperaturen, einen klaren Sternenhimmel mit Polarlichtern am Inarisee zu erleben. Auf Tour in die Abgeschiedenheit des Lemmenjoki Nationalparks und in die Fjelllandschaft um Saariselkä. Auf eine Tagesetappe auf dem Bärenpfad, an der russischen Grenze. Zum Abschluss geht es noch in die Städte Turku und Helsinki.

Nach 4 ½ Wochen, 6000 km im Auto und 2500 km mit den Schiff geht es wieder nach Haus.

Zu diesem Vortrag des Deutschen Alpenvereins sind alle Interessenten herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 25.01.2018, 20.00 Uhr, im Kolpinghaus, Derkere Straße e in Brilon

Quelle: Andreas Schmidt

