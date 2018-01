Neue Kurse der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Schmuck-Design – Entwurf und Umsetzung eines individuellen Schmuckstückes

brilon-totallokal: In diesem Kurs erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Grundlagen der Goldschmiedekunst und die vielfältigen Möglichkeiten der Schmuckgestaltung. Ziel ist es, dass jeder Teilnehmende unter fachkundiger Anleitung ein eigenes Schmuckstück herstellt. Der Wochenendkurs findet am Freitag, den 2. Februar, sowie Samstag, den 3. Februar im Werkraum der Olsberger Realschule statt. Kurszeiten sind freitags von 18:00 bis 21:45 Uhr sowie samstags von 09:30 bis 18:30 Uhr.

Kunterbuntes Karnevalskochen für Kinder von 5 bis 8 Jahren

Hier können die Kinder mit viel Spaß und gesunden Zutaten ein kunterbuntes Karnevalsessen kochen und sich nebenbei als Jecken feiern. Der Kurs richtet sich nur an Kinder ohne Begleitung und findet am Samstag, den 3. Februar, von 10:30 bis 13:30 Uhr in der Küche der Olsberger Sekundarschule statt.

Mut zum Pinselstrich – Schnupperkurs für Malanfänger ab 15 Jahren

In privater und entspannter Atmosphäre erlernen die Teilnehmer in diesem Kurs die Grundtechniken für die Acrylmalerei auf Leinwand. Am Ende des Kurses nehmen alle Teilnehmer ein eigenes fertig gemaltes Bild mit nach Hause. Der Kurs findet am Samstag, den 3. Februar, von 14:00 bis 18:00 Uhr im Atelier Guhlow in Bestwig-Nuttlar statt.

Anmeldungen für alle Kurse sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

