Neuer Frankreich-Austausch am Petrinum Brilon

brilon-totallokal: Nachdem die bisherige Partnerschule des Gymnasiums in Hesdin den Schüleraustausch seit einiger Zeit nicht mehr aufrecht erhalten konnte, hat die Französisch-Fachschaft des Gymnasium Petrinum neue Partner gefunden:

Alle Beteiligten freuen sich, mit dem Lycée André Lurçat, in der nordfranzösischen Stadt Maubeuge die im Petrinum seit Jahren verankerte deutsch-französische Freundschaft auf neue Beine stellen zu können.

„Eine neue Partnerschule zu gewinnen war nicht leicht. Aber mit Glück und Engagement haben wir mit dem Lycée André Lurçat, ein neues passendes Gymnasium gefunden.“ freut sich nicht nur Julia von Wensierski, die als zuständige Französischlehrerin am Gymnasium seit einige Jahren tätig ist.

Auch die 14 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen EF und Q1, die sich im Oktober 2017 mit Frau von Wensierski und ihrem Kollegen Herrn Heil auf den Weg nach Maubeuge gemacht hatten, waren neugierig und gespannt.

In der französischen Stadt nahe der belgischen Grenze liegt das Lycée André Lurçat, das von über 1000 Schülern besucht wird.

Über eine Woche konnten sie dann mit ihren neuen Partnerschülern an einem vielseitigen Programm teilnehmen und viele interkulturelle Erfahrungen sammeln. Von ihren Gastfamilien herzlich aufgenommen, konnten sie den Alltag in Frankreich sozusagen aus erster Hand und besser kennenlernen, als es im normalen Schulunterricht möglich ist.

Der ein oder die andere war schon etwas überrascht vom nicht ganz so üppigen französischen Frühstück oder auch von sehr langen Schultagen, wie einige der Schüler der Tageszeitung „La voix du Nord“ in einem Interview verraten haben. Viele andere Höhenpunkte wie etwa ein Tagesausflug in die Großstadt Lille stießen da auf größere Begeisterung.

„Die Austauschschülerinnen und -schüler, aber auch die ganze Schule sind schon sehr gespannt auf den Gegenbesuch im Februar und möchten unseren Gästen eine abwechslungsreiche Zeit bieten.“, so Schulleiter Johannes Droste.

Geplant sind unter anderem eine Stadterkundung in Brilon sowie eine Besichtigung der Dr. Oetker-Welt in Bielefeld.

