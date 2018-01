Jahresbilanz 2017

Brilon-Totallokal: Erfolgsbilanz der Sparkasse Hochsauerland 2017 war ein starkes Wachstumsjahr und ein Jahr der Sparer

brilon-totallokal: Das Wachstumstempo hält an: Trotz Niedrigzinsphase blickt die Sparkasse Hochsauerland erneut auf ein Rekordjahr zurück. Gleich mehrere Spitzenergebnisse kennzeichnen die Bilanz der Sparkasse Hochsauerland im Geschäftsjahr 2017. Das Gesamtkundenvolumen erreichte 2,2 Milliarden Euro (+3,1%). Die Bilanzsumme lag zum Jahresende bei rund 1,27 Milliarden Euro (+2,4%).

Hochsauerländer sparen fleißig

Keine Spur von Sparmüdigkeit. Im zurückliegenden Jahr stiegen die Kundeneinlagen auf ein neues Hoch von 825 Millionen Euro. „Dieser enorme Zuwachs zeigt das besondere Vertrauen, das die Hochsauerländer in ihre Sparkasse setzen“, ist sich Sparkassendirektor Ulrich Dolle sicher.

Besonders gefragt sind im Sauerland nach wie vor sichere Einlagen. Hier verzeichnete die Sparkasse ein Plus von 24 Millionen Euro. Einen neuen Höchststand erreichte das Wertpapiergeschäft. Die Summe der Bestände wuchs auf 247 Millionen Euro, durch einen Nettozuwachs von 23 Millionen Euro. Zusammen mit dem Einlagenplus von 24 Millionen Euro summierte sich der Vermögenzuwachs der Sparkassenkunden auf rund 47 Millionen Euro. „In der Niedrigzinsphase haben unsere Kunden erfolgreich den Weg vom Sparer zum Anleger beschritten. Im besonders anspruchsvollen Wertpapiergeschäft wenden sie sich bevorzugt an das Institut ihres Vertrauens“, ist Sparkassendirektor Konrad Lenze überzeugt. Dabei setzten die Hochsauerländer insbesondere auf Fonds-Anteile.

Neue Rekordzahlen liefert auch das Geschäft mit Bausparverträgen. Die 824 im Geschäftsjahr neu abgeschlossenen Verträge ergaben eine Gesamtbausparsumme von 28,5 Millionen Euro. Ansparen für eine eigene Immobilien oder eine notwendige Renovierung stehen in der Region besonders hoch im Kurs. Eine so hohe Zahl an Neuverträgen hat die Sparkasse Hochsauerland bislang noch nicht abgeschlossen. An Lebens-versicherungen setzte die hauseigene VersicherungsAgentur 22 Millionen Euro um. Der Bestand an Verträgen zur Altersvorsorge stieg auf 3.326 Verträge.

Kreditgeschäft

Auf Erfolgskurs ist auch das Kreditgeschäft der Sparkasse Hochsauerland. Es ist auf hohem Niveau weiter gestiegen. Erstmals erreichte der Bestand an Kundenkrediten 1,15 Milliarden Euro. Das Institut bewilligte im zurückliegenden Geschäftsjahr Kredite in Höhe von 180 Millionen Euro.

Mit 103 Millionen Euro Neuzusagen an Investitionskrediten leistete die Sparkasse Hochsauerland einen wichtigen Anschub für die Wirtschaft der Region. Das erneute Plus von rund 17 Prozent verhalf den Unternehmen zu neuen Investitionen, mit denen sie ihre Marktposition stärken konnten. Für Sparkassendirektor Peter Wagner liegt hier eine wichtige Grundlage für den Wohlstand in der Region. „Die starke, investitionsbereite mittelständige Wirtschaft, die geringe Arbeitslosigkeit und der wenig ausgeprägte Niedriglohnsektor haben dafür gesorgt, dass die Hochsauerländer in Geldvermögen oder Immobilien investieren konnten“.

Einen neuen Höchststand erreichte nämlich auch das Immobiliengeschäft. Die Sparkasse Hochsauerland vermittelte im vergangenen Jahr 142 Häuser und Wohnungen im Gesamtwert von rund 18 Millionen Euro.

Umfangreicher Kundendienst und Service

Die OnlineBeratung der Sparkasse Hochsauerland mit ihrer Video-Chat-Beratung stößt bei den Kunden auf hohe Akzeptanz, das ergab eine aktuelle Umfrage des Instituts. Ein kompetentes Team aus ausgebildeten Bankkaufleuten bietet seinen Kunden über innovative Kommunikationswege qualifizierte Beratung. Kunden erreichen die Experten per Telefon und per Video- Chat vom stationären PC aus oder mobil per Tablet. Im Zuge der wachsenden Bekanntheit dieses Angebots verspricht sich das Institut in den kommenden Jahren deutlich steigende Nutzungszahlen.

Weiterhin können alle Sparkassenkunden das hauseigene KommunikationsCenter nutzen. Per Telefon und Text-Chat bieten die Sparkassen-Mitarbeiter auf diesem Wege umfangreichen Service. Diese Leistungen stellt sie den Inhabern ihrer insgesamt 46.500 Girokonten bereit, und zwar zu sehr kundenfreundlichen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr.

Spenden und Sponsoring

Vom guten Geschäftsjahr soll die Region auch direkt profitieren. Im zurückliegenden Geschäftsjahr stellte die Sparkasse Hochsauerland rund 500.000 Euro Vereinen und gemeinnützigen Institutionen bereit. Damit liegt das Institut weit über dem Durchschnitt der westfälisch-lippischen Sparkassen und hat sein langjähriges Engagement in voller Höhe beibehalten.

Daten, Zahlen, Fakten Mio. € % Gesamtkundenvolumen Bilanzsumme 2.222 1.271 + 3,1 + 2,4 Kundeneinlagen Wertpapierbestände Kundenkredite 825 247 1.151 + 3,0 + 10,0 + 1,8

BU.: v.l. Sparkassendirektor Konrad Lenze, Sparkassendirektor Ulrich Dolle, Vorstandsvorsitzender Sparkassendirektor Peter Wagner

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

