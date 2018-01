Neuer Löschgruppenführer bei der Löschgruppe Scharfenberg.

Brilon-Totallokal: Wolfgang Hillebrand bedankte sich im Namen des Stadtfeuerwehrverbandes für die geleistete Arbeit und Ausbildung

brilon-totallokal: Zur Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Scharfenberg konnte Löschgruppenführer Heiko Schluer den obersten Dienstherrn der Feuerwehr Brilon Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, den Leiter der Feuerwehr Wolfgang Hillebrand, Ortvorsteher Klaus Götte, die Ratsmitglieder Heinz -Gerd Gehling und Lukas Wittmann, sowie 30 Kameraden der Einsatzabteilung und ganz besonders sieben Kameraden der Ehrenabteilung begrüßen.

In seinem Jahresbericht von 2017 konnte Schluer von 10 Einsätzen berichten zu denen die Löschgruppe alarmiert worden ist. Es wurden 1274 ehrenamtliche Stunden Feuerwehr Dienst zum Wohle der Bürgerrinnen und Bürger geleistet. Hinzu kommen noch, durch den zurzeit durchgeführten Neubau einer Fahrzeughalle und den Umbau zweier Klassenräume, 2055 Stunden in Eigenleistung. Die Löschgruppe Scharfenberg besteht derzeit aus 34 Mitgliedern der Einsatzabteilung und 11 Mitgliedern der Ehrenabteilung.

Wolfgang Hillebrand bedankte sich im Namen des Stadtfeuerwehrverbandes für die geleistete Arbeit und Ausbildung. Bürgermeister Dr. Bartsch dankte für die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr sowie den Familien und Arbeitgebern. Ortsvorsteher Klaus Götte dankte im Namen der Dorfgemeinschaft für die vielfältigsten Aufgaben, die von der Löschgruppe im Ort durchgeführt wurden.

Da die sechs jährige Amtszeit der Löschgruppenführung zu Ende ging, wurde nach Anhörung der Löschgruppe durch Wehrführer Hillebrand Dirk Schulte zum neuen Löschgruppenführer ernannt. Heiko Schluer und Jonas Rieke werden seine Stellvertreter. Die Kameraden dankten Heiko Schluer für mittlerweile 10 Jahre in der Löschgruppenführung, davon sieben Jahre als 1. Mann.

Ein besonderer Dank der Löschgruppe ging an Uwe Hillebrand der 21. Jahre das Amt des Gerätewartes ausübte und es jetzt in jüngere Hände, an Tobias Aust, abgab.

Bürgermeister Dr. Bartsch ehrte Frank Siebert für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit dem Feuerwehr Ehrenzeichen in Silber vom Land NRW. Danach wurde dem Kameraden Hans- Peter Pack für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr die Sonderauszeichnung vom Verband der Feuerwehren in NRW verliehen.

Der Leiter der Feuerwehr übernahm noch drei Beförderungen. Die Kameraden Jonas Fehst, Janis Niggemann und Manuel Witteler wurden zu Oberfeuerwehrmänner befördert.

Bild: Die Geehrten und Beförderten mit den Gästen, dem Leiter der Feuerwehr und dem neuen Löschgruppenführer

Quelle: Im Auftrag Marc Heines, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

