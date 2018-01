Brilon-Totallokal: Das neueste Theaterspektakel der Kammerpuppenspiele Bielefeld…

Drachen können fliegen und feuerspucken. Aber das müssen sie erst einmal lernen. So auch der kleine Drache Kokosnuss, der mit seiner Freundin, dem Stachelschwein Matilda auf der Dracheninsel lebt. Kokosnuss ist verzweifelt: In wenigen Tagen ist das große Schulfest, bei dem alle Flugschüler von der Klippe bis zum Feuerfelsen fliegen. Als einziger aus seiner Klasse hat Kokosnuss es noch nicht geschafft, von der Klippe zu springen. Er hat nämlich große Höhenangst. Und das ist für einen Flugdrachen sehr ungünstig. Da muss Abhilfe geschaffen werden. Irgendjemand muss dem kleinen Drachen Kokosnuss das Fliegen beibringen. Aber wer? Dieter die Düse, amtierender Weltmeister im Dauerflug wird der Privat-Fluglehrer des kleinen Drachen Kokosnuss. Kokosnuss lernt und übt fleißig. Plötzlich landet ein Piratenschiff auf der Dracheninsel. Die Piraten sollen für den Zauberer Ziegenbart einen echten Feuerdrachen fangen. Kokosnuss ist in Gefahr und seine Freundin Matilda wird vom Zauberer Ziegenbart in einen Stein verwandelt. Um sie zu retten muss Kokosnuss durch die Wüste zur Hexe Rubinia reisen. Nur die Hexe kann Matilda jetzt noch erlösen. Ob Matilda gerettet werden kann? Und ob Kokosnuss die Flugprüfung besteht?

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS ist das neueste Theaterspektakel der Kammerpuppenspiele Bielefeld.

Das Figurentheater inszeniert Ingo Siegner´s Bestseller mit großen Figuren, Schauspiel und mitreißender Musik. Die abenteuerliche Inszenierung dauert ca. 90 Minuten, inkl. Pause.

Die Kammerpuppenspiele produzieren 2017 exklusiv DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS von Ingo Siegner. Das beliebte Figurentheater präsentiert somit die einzige autorisierte Inszenierung. Das Figurentheater aus Bielefeld ist seit vielen Jahren ein Garant für Kindertheater auf höchstem Niveau. Produktionen wie „Der kleine Rabe Socke“ , „Die Olchis“, „Mama Muh“ oder „Pettersson und Findus“ begeistern das Publikum. Das Team besteht aus ausgebildeten Sängern und Schauspielern, die jeder Figur einen unverwechselbaren Charakter verleihen. Die Ausstattungen werden von professionellen Figuren- und Bühnenbildnern speziell für die Kammerpuppenspiele angefertigt. Auch die stimmungsvolle Bühnenmusik würd eigens für das Theater produziert.

Die Vorstellung in Brilon findet am Dienstag, 30.01. 2018, um 16:30 Uhr im Kolpinghaus Brilon, Propst-Meyerstraße 7 statt.

Karten können ab sofort unter 05203 – 90 22 83 reserviert werden.

Die Theaterkasse öffnet eine Stunde vor Beginn. Einlass in den Saal ist ab 15 Minuten vor der Vorstellung.

Die Karten kosten 9,00 € pro Person.

