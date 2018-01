Musical Highlights Vol. 11: Erfolgsproduktion mit neuem Programm in Olsberg

Samstag, 17. Februar 2018, 20 Uhr – Olsberg – Konzerthalle

brilon-totallokal: Olsberg. Die vielen Musical-Freunde in der Region wird es freuen. Denn die Erfolgsproduktion „Musical Highlights“, die seit mehreren Jahren die Musikbegeisterten gleich nach der Jahreswende begeistert und für einen großen Teil ein Fixtermin ist, kommt auch im Frühjahr 2018 wieder nach Olsberg.

Natürlich mit einem neuen Programm, das gerade beim Tournee-Start in Süddeutschland vom Publikum und den Medien begeistert gefeiert wird. Dabei wird auch immer wieder die eingesetzte neueste LED-Technik genannt, die für beeindruckende Bühnenbilder sorgt.

Außerdem hat man sich mit weiteren Original-Interpreten und neuer künstlerischer Leitung verstärkt. „Musical Highlights Vol. 11“ setzt auf die Stärken von sechs Original-Interpreten aus erfolgreichen deutschen Musical-Produktionen wie Sabine Neibersch, Vanessa Wilcek, Anna Preckeler, Marc Lamberty, Kevin Weatherspoon oder Mark Daye und eine Programmauswahl, die den Abend zu einem echten Erlebnis für jeden Musicalliebhaber werden lässt. Es werden nur die musikalischen Highlights aus über 25 Musicals geboten, für die man sonst viele und auch kostenaufwändige Reisen in die unterschiedlichsten Musicalstädte unternehmen muss. „Mamma Mia“, „Saturday Night Fever“, „Ich war noch niemals in New York“,“ Sister Act“, „Starlight Express“, „Cats“, „Das Phantom der Oper“, „Elisabeth“, „Tanz der Vampire“, „Rocky Horror Show“ und „Die Schöne und das Biest““ sind nur einige davon.

Auf der Homepage der Produktion „www.musical-highlights.com“ gibt es alle Informationen zu den beteiligten Ausnahmekünstlern und deren Tour durch Deutschland.

Tickets zum Preis von EUR 39,90 bis 49,90 inklusiv aller Gebühren sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline 0180-6050400 und unter www.adticket.de oder www.eventim.de erhältlich.

Quelle: Text+Bild – Creativ Team Veranstaltungs GmbH / Fotograf: Micke Ovesson

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon