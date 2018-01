Polizei Nachrichten Brilon

Brilon – Thülen: Am Samstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Scheune auf der Straße „Auf dem Höggern“ in Brilon-Thülen gerufen. In der Scheune war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer entstanden. In und an der Scheune wurde gearbeitet und der Brand auch durch die dort Anwesenden gemeldet und gelöscht. Es kam weder zu Personen- noch Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verkehrsunfall mit einer Verletzten auf der B 7 bei Altenbüren