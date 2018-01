Sturm Friederike: EU Hilfe grundsätzlich möglich

Brilon-Totallokal: Ob Kriterien erfüllt sind kann erst in einigen Tagen geklärt werden

Brilon-Totallokal: Peter Liese, wenn Möglichkeit besteht, werde ich alles in meinen Kräften stehende tun. Die Frage, ob die Kommunen in Südwestfalen für Schäden aus dem Sturm Friederike Hilfe von der Europäischen Union bekommen können, kann noch nicht beantwortet werden. Dies erklärte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. Dieser hatte sich nach dem Sturm Kyrill vor genau elf Jahren erfolgreich dafür eingesetzt, dass über 100 Millionen Euro von der EU nach Nordrhein-Westfalen, davon das meiste Geld nach Südwestfalen, überwiesen wurde, um die Sturmschäden zu beseitigen. „Gott sei Dank war Friederike nicht annähernd so zerstörerisch wie Kyrill und die Hilfe der Europäischen Union aus dem Solidaritätsfond kann nur gezahlt werden, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten sind, d.h. nur für besonders große Sturmereignisse. Da wir die Schäden aus ganz Deutschland noch gar nicht abschätzen können, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob eine Unterstützung möglich ist. Ich werde aber am Ball bleiben und mich dafür einsetzen, dass die Kommunen in Südwestfalen unterstützt werden, wenn das nach den Regeln der EU irgendwie möglich ist“, so Liese abschließend.

Quelle: Dieter Berger

