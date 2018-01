Alljährliche Büttensitzung in Hoppecke eingeleitet

Brilon-Totallokal: Prinz Nikolas I. regiert die Hoppecker Narren

brilon-totallokal: In Hoppecke wurde am Samstag mit der alljährlichen Büttensitzung die diesjährige Karnevalssession eingeleitet und die CGH freute sich über eine gut besuchte Schützenhalle mit Hoppecker Narren und Gästen aus den Nachbarorten. Das Fest stand unter dem Motto „Hopp Hopp Helau, alles fest im Griff, wir entern heut‘ das Narrenschiff“ und so kaperten Elferratspräsident Martin Schörmann und seine zehnköpfige Piraten-Crew die „Screaming Goat“ („Schreiende Ziege“), um mit einem bunten Programm – ein Mix aus Tanzauftritten, Büttenreden und Hitparade – in See zu stechen.

Höhepunkt der Büttensitzung war die Prinzenproklamation:

CGH-Vorstandsvorsitzender Reinhold Erlemeier dankte dem scheidenden Prinzen Max Otto I. für die vergangene Session und überreichte das Ziegen-Zepter feierlich dem neuen Prinzen und Kapitän des Narrenschiffes, Nikolas Schörmann. Der 26-Jährige Projektingenieur ist als begeisterter Karnevalist im Männerballett der CGH aktiv, ist aktives Mitglied des Hoppecker Musikvereins sowie Brandmeister bei der Hoppecker Feuerwehr. Als Jubelprinzen wurden in diesem Jahr Josef Lange (50-jähriges Prinzenjubiläum) und Lothar Nagel (25-jähriges Jubiläum) geehrt. Ein Jubiläum feierte auch Solo-Mariechen Alena Schörmann, jüngere Schwester des neuen Karnevalsprinzen, die stolz auf zehn erfolgreiche Tanzsport-Jahre zurückblickt, in denen sie bei zahlreichen Auftritten auch außerorts für Hoppecke glänzte.

Einen weiteren fabelhaften Auftritt als Solo-Mariechen hatte Charlotte Molitor. Auch Hoppeckes Tanzgarden begeisterten das Publikum mit schillernden Kostümen und Akrobatik. „Putzfrau Erna“ war – stets redselig – um die Sauberkeit in der Halle bemüht, „Soldat Schröder“ aus Bruchhausen musste nach seinem Auftritt noch einmal für eine Zugabe in Stellung gehen. Pascal Schörmann alias Petrus und Patrick Becker als „Vollstrecker“ berichteten vom Dorfgeschehen und das Duo Mola (Rainer Molitor & Udo Lahme), dessen Auftritt in Hoppecke bereits Tradition hat, heizte dem Publikum in schicken Outfits ein. Der Tanz des Hoppecker Showballetts stand unter dem Motto „Dorfkind auf Abwegen“, Karl Lagerfeld und Harald Glöckner (Klaus & Roy Lahme) feierten die Ehe für alle.

Frisch aus dem Hoppecker Hallenbad kamen die rosa Flamingos vom Klamaukballett, das Jungherrenballett zeigte sein tänzerisches Können als Piraten. Für die musikalische Unterhaltung sorgte traditionell der Hoppecker Musikverein, an diesem Abend unter der Leitung von Frank Lahme. Ein besonderes Angebot hatte Martin Schörmann in Bezug auf das kunstvoll gestaltete, transportable Bühnenbild in petto, das der Verein in diesem Jahr erstmalig versteigern möchte (Mindestgebot einhundert Euro).

Nach einem karnevalistisch gelungenen Abend freut sich das Hoppecker Narrenvolk bereits auf Weiberfastnacht, wenn die CGH zum Tanzturnier einlädt und zahlreiche Garde- und Showtanz-Gruppen aus dem Kreis um einen Platz auf dem Siegertreppchen tanzen.

Text und Fotos: Stefanie Grawe

