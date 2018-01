Brilon: TV Volleyballjugend top!

Brilon-Totallokal: TV Volleyballjugend – Nächste Runde zur Westdeutschen erreicht…

brilon-totallokal: Weit fahren bis Minden musste die männliche Jugend des TV Brilon um am 1.Qualifikationsturnier zur Westdeutscher Meisterschaft teilzunehmen. Eigentlich erwartete man unbezwingbare Gegner aus Essen, Minden und Ostbevern. Aber schon im ersten Spiel zeigte sich, dass die Briloner durch ein schlagkräftiges Team hatte. Zwar startete man gegen die TSG Horst/Essen noch mit ein paar Anfangsschwierigkeiten. Vor allem leiste man sich ungewohnt viele Fehler im Aufschlagspiel.

Im Spielverlauf verbesserte sich jedoch sowohl Konzentration als auch die spielerische Stärke und man gewann das Spiel mit 2:0. Im 2. Spiel gegen Ostbevern aus dem Münsterland trat man hingegen schon routinierter auf. Auch dieses Spiel gewinnt der TVB mit 2:0, jedoch mit klareren Satzverhältnissen. Im Endspiel gegen den bis dato ungeschlagenen 1. VC Minden musste das volle Potenzial der jungen Truppe abgerufen werden, um mithalten zu können.

Während man den ersten Satz etwas überraschend für sich entscheiden konnte, ging der 2. Satz klar an die Hausherren aus Minden, so dass der Tie break entscheiden musste. In diesem Satz bewies die Truppe von Coach Simon Ludwig beste Moral, Teamgeist und unbedingten Siegeswillen, welches Ihnen den etwas überraschenden, aber nicht umso weniger verdienten Sieg mit 16:14 bescherte. Hier zahlte es sich aus, dass einige Jungen schon ein fester Bestandteil des Herrenteams sind und der andere Teil seit Oktober bei der Herren mit trainieren darf. Damit haben sich die Sauerländer für die nächste Runde qualifiziert.

Es spielten: Benedikt Elias, Simon Hahnel, Simon Gosmann, Alexander Gräwingholt, Jannis Göke, Maximilian Münstermann, Frank Zillmann. Coach: Simon Ludwig

Quelle: W.A. Mertin

