Manuel Henke als Löschgruppenführer bestätigt

Erstmals Brandinspektor bei der Löschgruppe Wülfte…

brilon-totallokal: Wülfte. Die Löschgruppe Wülfte führte am Freitag, den 05. Januar ihre diesjährige Jahreshauptversammlung durch. Löschgruppenführer Manuel Henke konnte neben 11 Einsatzkräften und den 3 Kameraden der Ehrenabteilung auch Ortsvorsteher Erich Canisius und Ratsmitglied Stefan Kraft begrüßen. Auch der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Jürgen Mertens und der 1. Beigeordnete der Stadt Brilon, Reinhold Huxoll, sind der Einladung gefolgt.

Erich Canisius bedankte sich im Namen aller Wülfter Bürger für die gute Zusammenarbeit. Besonders bei der hohen Flexibilität der Löschgruppe während der Sanierung der „Wülfter Straße“. Dort war über mehrere Wochen die Einfahrt zum Gerätehaus blockiert, sodass das Feuerwehrauto an einem anderen Standort untergebracht werden musste.

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Brilon, Jürgen Mertens, bedankte sich für die Einladung und für die gute Zusammenarbeit der Löschgruppe Wülfte und der Wehrführung. Aber auch für die gute Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und der Stadt Brilon. Diesem konnte der 1. Beigeordnete der Stadt Brilon, Reinhold Huxoll, nur beipflichten.

Die Löschgruppe Wülfte wurde 2017 zu keinem Einsatz gerufen, trotzdem waren die Kameraden ca. 850 Stunden im Dienst. Darunter wurden 15 Übungen und 9 Schulungen abgehalten.

Die Amtszeit von Löschgruppenführer Manuel Henke ist nach 6 Jahren abgelaufen. Er wurde für eine weitere Periode in seinem Amt bestätigt. Gleichzeitig wurde er nach dem erfolgreich bestandenen Zugführerbasis-Lehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster von der Wehrführung zum Brandinspektor befördert. Diesen Dienstgrad hat es in der 75-jährigen Geschichte bei der Löschgruppe Wülfte noch nie gegeben.

Erfreulicher Weise wird Julian Bork als neues Mitglied die Löschgruppe Wülfte unterstützen. Sie besteht nun aus 16 Einsatzkräften und 5 Kameraden in der Ehrenabteilung.

Bild: Brandinspektor Manuel Henke umrahmt von den Gästen der Löschgruppe.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Brilon, Marc Heines

