Nachhaltiger Umgang mit der Natur

brilon-totallokal: Heimat ist für viele mehr als nur der reine Wohnort. Faktoren wie die Natur, die uns umgibt und gerade im Hochsauerland sehr facettenreich ist oder die kulturellen und traditionellen Eigenarten unserer Heimat – all das sind zweifelsohne wesentliche Mosaiksteine, die sich zu einem Heimatbild zusammenfügen. Fragen und etwaige Probleme, die damit in Zusammenhang stehen, gilt es vor dem Hintergrund globaler Zusammenhänge aufzugreifen und Handlungsstrategien zu entwickeln mit dem Ziel, Lösungsansätze zu finden. „Global denken – lokal handeln!“ Das Konzept der Landeskampagne „ Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ (BNE) untermauert diese These.

Auftaktveranstaltung in der Briloner Jugendherberge

Am 17. Januar 2018 fand nun in der Briloner Jugendherberge ein Forum statt, zu dem die Verantwortlichen der Landeskampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“, der Waldakademie Vosswinkel e.V. als Regionalzentrum im Landesnetzwerk BNE und die Koordinatoren des bisherigen Kampagnen-Netzwerks „Gemeinsam aktiv im HSK“ Friedel Schumacher, Horst Frese und Martina Nolte eingeladen hatten.

Die gute Resonanz ( ca. 50 Teilnehmer ) zeigte, dass hier Themen angeschnitten wurden, die vor allem Vertreter von Schulen, außerschulischen Lernorten und von Vereinen, die außerschulische Lernorte ermöglichen, bewegen. Bei der derzeitigen Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ 2016 – 2020 nehmen auf Landesebene etwa 700 Schulen teil. Im Hochsauerlandkreis bzw. im Altkreis Brilon sind es 37 bzw. 18 Schulen und 29 bzw. 22 außerschulische Lernorte.

Außerschulische Lernorte

Außerschulische Standorte sind z. B. im Briloner Raum: Das Museum Haus Hövener, die Briloner Stadtbibliothek, der Lernort Almequellen, die Umwelt/JH Brilon, der Lama-Trek Oriwall (Hoppecke) und die biologische Station HSK. Im Olsberger Raum sind es die Bruchhauser Steine, die Naturschule Hochsauerland und das Steigerhaus am Philippsstollen. Im Winterberger Bereich zählen das Wetterportal Kahler Asten und das Wintersportmuseum Neuastenberg zu den außerschulischen Lernorten.

„Lernende Region“ im Hochsauerland

Der Austausch in der Jugendherberge ist als Auftaktveranstaltung für weitere Begegnungen zu verstehen. Friedel Schumacher, Koordinator des bisherigen Netzwerkes „Gemeinsam aktiv im HSK“, erklärte, dass aufgrund der relativ vielen schulischen und außerschulischen Standorte im Altkreis Brilon der Aufbau eines Netzwerkes der kleinen Entfernungen geplant sei. „Wir möchten als „Lernende Region“ im Hochsauerland zusammenfinden. Uns ist es wichtig, Kinder und Jugendliche dahingehend zu unterstützen, dass sie ein Bewusstsein für ihre Heimat entwickeln und ihre Sinne für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur geschärft werden“, unterstrich Friedel Schumacher. Auch gibt es viele pädagogische Programme, die langfristig als Lerninhalte an den Schulen vermittelt werden können. Als Kooperationspartner wären z. B die Briloner Jugendherberge und die Stadtbibliothek zu nennen.

„Die „Lernende Region“ im Hochsauerland hat heute einen Schulterschluss gefunden!“ Schulamtsdirektorin Martina Nolte zog ein erfreuliches Resümee. Schließlich seien schon die ersten Erfolg verheißenden Kontakte geknüpft worden.

