SV Thülen gewinnt Damen Hallen-Kreispokal !

brilon-totallokal: Thülen. Die Fußballdamen des SV Thülen haben am Sonntag, 21.01.18, in der Esloher Westenfeld-Sporthalle den Hallen-Kreispokal geholt.

Damit konnten sich die Kickerinnen von Trainer Frederik Leikop für den Hallenpokal auf Westfalenebene Anfang Februar im Kreis Olpe qualifizieren. Am Ende der Gruppenphase belegte der Landesligist in Eslohe mit 12 Punkten und 13:1 Toren ungeschlagen den ersten Tabellenplatz in der Gruppe A.

Im Halbfinale wartete dann der Kreisligist FC Remblinghausen auf den Favoriten. Spielführerin Anna Hammerschmidt (2) sowie Allrounderin Madeline Habbel (1) sorgten für den 3:0-Sieg und somit für den Einzug in das Finale. Für dieses hatte sich auch der Kreisligist FC Ostwig/Nuttlar qualifiziert. Der FC ist aktuell Tabellenführer in der Kreisliga und konnte mit einem 15:0 gegen den Ligagefährten SG Cobbenrode/Dorlar-Sellinghausen sogar den höchsten Turniersieg erzielen.

Doch auch der treffsichere FC Ostwig/Nuttlar musste sich im Finale dem Landesligisten geschlagen geben. Nach Toren von Laura Vorderwülbecke, Carolin Lingenauber und Jana Schira stand es am Ende verdient 3:0 für die Mannschaft vom Thülener Scheid. Nach der Schlusssirene war natürlich die Freude und die Erleichterung groß auf Seiten des SV Thülen.

Nach einem Jahr Pause konnte der Pott wieder nach Thülen geholt werden.

Quelle: Sandra Kraft, SV Thülen 1920 e.V.

