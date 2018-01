Bigger Prunksitzung am 03. Februar

Brilon-Totallokal: „Kneipp daneben“. So lautet das wortwitzige Motto der diesjährigen Karnevalssitzung. Warum? Darum!

brilon-totallokal: Bigge. Die Aktiven rund um Schützenbruderschaft und Kolpingsfamilie stehen bereits in den Startlöchern, um wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm aus Tanz-, Show- und Wortbeiträgen auf die Bühne der Längshalle zu bringen. Das jecke Publikum kann sich auf eine ordentliche Portion Spaß und Unterhaltung freuen. Im Anschluss an das Programm wird eingeladen, auf der Tanzfläche und vor der Theke weiter zu feiern. Der Kartenvorverkauf startet bereits am kommenden Samstag, den 27.01. um 8 Uhr im Kolpinghaus. Restkarten sind anschließend bei Optik Hennecke erhältlich.

C.Finger, Kolpingsfamilie Bigge

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon