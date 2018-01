Skigebiete erwarten nach milder Wochenmitte erneut leichten Kälteeinbruch

Brilon-Totallokal: Bis zu 50 Lifte und einige Loipenkilometer in der Wintersport-Arena Sauerland

brilon-totallokal: Winterberg. Launenhaft zeigt sich der Winter in der aktuellen Saison: Nach einer milden Wochenmitte erwartet die Wintersport-Arena Sauerland zum Wochenende erneut mehr Kälte. 40 bis 50 Lifte sollen dann laufen. Zudem werden einige Loipenkilometer gespurt sein.

Ski alpin

Zwischen 40 und 50 Zentimeter Schnee liegt auf den Pisten der beschneiten Skigebiete. Die robuste Maschinenschneeunterlage wird den milden Temperaturen der Wochenmitte erfolgreich trotzen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ab Samstag erwarten die Skigebiete wieder festere Pisten und gute Wintersportbedingungen. Reine Naturschnee-Skigebiete werden nicht mehr am Start sein. Mindestens 40 Lifte sollen sich aber drehen.

Rodeln

Acht Rodellifte laufen zurzeit an beschneiten Hängen. Diese Zahl wird sich bis zum Wochenende kaum reduzieren. Naturschneehänge werden nicht dabei sein.

Langlauf und Wandern

Rund 35 Zentimeter Schnee meldet die Wetterstation auf dem Kahlen Asten. Ein Großteil davon wird die milde Wochenmitte in den hoch gelegenen Regionen überstehen. In welchen Bereichen zum Wochenende hin spuren werden, können die Loipenskigebiete ab Freitagmorgen absehen. Informationen dazu gibt es aktuell online. Die Zahl der Loipenkilometer wird sich aus einem weiteren Grund in Grenzen halten. Um mögliche Folgen des Sturms „Friederike“ abschätzen zu können, haben die Forstbehörden im HSK ein Waldbetretungsverbot erlassen. Dort können nur Loipen gespurt werden, die nicht durch Waldgebiete führen. Die Regionen Willingen, Wittgenstein und Olpe sind davon nicht betroffen. Auch in den alpinen Skigebieten gibt es keine Einschränkungen.

Ähnlich wie beim Langlauf sieht es für die Wanderer aus. Ausgiebige Winterwanderungen sind im Hochsauerlandkreis auf den Hochheiden und durch offene Feld- und Wiesengebiete möglich. Die Tourist-Informationen geben gerne Tourentipps.

Veranstaltungen

Locker machen und abfeiern: Freut euch auf die große Après-Ski- und-House-Party an der Talstation der Ettelsberg-Seilbahn! Mit den DJs Chris O. und Ridu drehen am 26. Januar gleich zwei Könner an den Turntables. Und auch live geht’s zur Sache. Willingens angehender Partyschlager-Prinz Jöli heizt euch mit Songs wie „96 Stunden wach“, „Je mehr ich trinke“ und „Will Grigg“ ein. Ex-Miss-Germany Isi Glück lieferte im vorigen Sommer die offizielle Hymne des Megaparks „Ich will zurück zu dir, Hände hoch Malle“ ab – bei uns seid ihr hautnah bei ihrer Performance dabei. Los geht’s um 17 Uhr.

Wetter und Aussichten

Ab Freitag stellt sich weitgehend niederschlagsfreies, kühleres Wetter ein. Insbesondere in der Nacht fällt das Thermometer unter den Gefrierpunkt. Mit Tagestemperaturen leicht darüber und trockener Witterung ist der Samstag der wohl schönste Wintersporttag des Wochenendes. Ab Sonntag beginnen die Temperaturen leicht zu klettern und leiten einen milden Wochenanfang ein. In der zweiten Wochenhälfte gibt es wie so oft in dieser Saison eine Chance auf Schnee und Kälte und dauerhaftes Winterwetter. Dies ist aber noch unsicher.

Anreise

Am Samstag und Sonntag ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen aus Richtung Ruhrgebiet nach Winterberg zu rechnen, aber nicht mit längeren Staus.

Empfehlungen für Gäste:

Tipps zur Anreise, Ausweichrouten und aktuelle Staumeldungen unter http://www.wintersport-arena.de/aktuelles-service/anreise/

Veranstaltungskalender

22.-26.01 „SKITAG FOR FREE“ in Willingen (Skifahren lernen mit dem DSV)

25.01. – 28.01 Jugend B- Cup Rennrodel, Winterberg

26.01. Flutlichtparty, Skigebiet Willingen

02.02. – 04.02. Weltcup-Skispringen, Willingen

25.02. Burton Riglet Park: Snowboarden für Kids, Skiliftkarussell Winterberg, Kappe

01.03. – 04.03. Deutsche Biathlon Jungend Meisterschaft, EFW Biathlon Arena Willingen

03./04.02. Deutschlandpokal im Skilanglaufgebiet Pastorenwiese Wunderthausen

17.– 18.03. Snowboard Weltcup Parallelslalom in Winterberg

