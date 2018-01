Übernachtungszahlen steigen in beiden Städten deutlich an !

Brilon-Totallokal: Tourismus Brilon Olsberg startet kraftvoll mit gemeinsamem Internetauftritt ins neue Jahr

brilon-totallokal: Hat sich der touristische Zusammenschluss von Brilon und Olsberg überhaupt gelohnt? Ja! sagt Rüdiger Strenger ohne zu zögern. Er ist Geschäftsführer von Brilon Wirtschaft und Tourismus und hat zusammen mit der Olsberger Touristik und Stadtmarketing vor drei Jahren die Über-Organisation „Tourismus Brilon Olsberg“ kurz TBO gegründet. Von jeher haben beide Touristiken die gleichen Themen bedient. Durch den Zusammenschluss werden deutliche Kosten eingespart und Synergien freigesetzt. Nur so konnten wir diese enorme Schlagkraft entwickeln und mit über eine halben Million Übernachtungen an den Markt gehen, verdeutlicht Strenger. Durch den Zusammenschluss hat sich Tourismus Brilon Olsberg direkt hinter Winterberg, Willingen und Schmallenberg an vierter Stelle im Sauerland sehr gut aufgestellt. Die Übernachtungszahlen konnten im Jahr 2017 wieder deutlich zum Vorjahr gesteigert werden.

Gemeinsame Themen und fließende Grenzen

Wandern, Radfahren und Gesundheit – das sind die Themen von Tourismus Brilon Olsberg. Beide Städte liegen am Rothaarsteig, an der Sauerland Waldroute und gehören zu den Sauerland-Wanderdörfern. Die Grenzen sind überwiegend fließend. Der Briloner Kammweg verläuft zum Beispiel in Teilen über Olsberger Gebiet und wer den Olsberger Kneippweg wandert, betritt auch Briloner Stadtgebiet. Das interessiert den Gast allerdings überhaupt nicht, erklärt Verena Kevekordes, Leiterin der Olsberg Touristik und Stadtmarketing. Da bietet es sich einfach an, auf eine gemeinsame Wanderkarte, ein gemeinsames Gästeverzeichnis und einen gemeinsamen Internetauftritt zu setzen. Die Ergebnisse sprechen für sich.

Online-Buchbarkeit entscheidender Faktor

Seit dem 22. Januar ist das neue Internetportal www.tourismus-brilon-olsberg.de frei geschaltet. Deutlich verändert kommt es daher. In der textlichen Gestaltung und auch programmiertechnisch wurde vieles aktualisiert. Große Bilder machen Lust auf Urlaub. Der Gast hat auf jeder Seite durch Eingabe des gewünschten Reisedatums die Möglichkeit, direkt zum Buchungsabschluss zu kommen. Die Einfachheit in der Handhabung entscheidet über die Anzahl der Buchungen. Das haben Untersuchungen gezeigt. Deshalb haben wir das gleich mit eingeplant, führt Rüdiger Strenger aus. Das Portal ist dem Thomas-Buchungssystem angeschlossen und wird unter anderem über die Sauerland-Portale eingespielt.

Weit über 50% buchen über Tablet oder Handy

Viel zu entdecken gibt es auf der neuen Internetseite. Informationen über Brilon und Olsberg mit ihren Dörfern werden begleitet von kulturellen Angeboten und Hinweisen zu Sehenswürdigkeiten. Natürlich dürfen ein Gastronomie-Verzeichnis und Einkaufsmöglichkeiten nicht fehlen. Alle Übernachtungsarten vom Sterne-Hotel bis zum Campingplatz werden ausführlich dargestellt. Zum „Aktiv sein“ werden Gäste und Einheimische eingeladen unter den Schlagworten Winter, Wandern, Radfahren und Wassersport. Durch den direkten Anschluss an die Plattform „Outdooractive“ können nicht nur Gäste ihre Wanderungen bequem vom Sofa aus planen und speichern oder Ideen für den nächste Tour sammeln. Dieser Service ist sicher auch für einheimische Wanderfreunde interessant. Auf Ausflugsziele und Veranstaltungen wird ebenso hingewiesen wie auf spezielle Angebote für Familien oder Menschen mit Handicap. Unter der Überschrift „Wohlfühlen“ dreht sich alles um das Thema „Kneipp“. Wie könnte es anders sein? So sind Brilon und Olsberg erst im letzten Jahr als Kneipp-Heilbäder ausgezeichnet und sogar jetzt schon in die Fokus-Liste der Top-Kurorte aufgenommen worden. Ganz wichtig heutzutage: Die neue Internetseite ist responsiv. Das heißt, die Seite weiß quasi, ob sie gerade am Computer oder auf dem Handy angeschaut wird und passt die Darstellung entsprechend an. Das ist besonders wichtig, weil wir wissen, dass mittlerweile über 50% der Buchungen vom Tablet oder Handy aus geplant werden, erklärt Verena Kevekordes.

Gast möchte etwas in der Hand halten

Wie die Feriengäste ihre Unterkunft finden und buchen hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren grundlegend verändert. Über 10 Blogger waren 2017 in Brilon und Olsberg unterwegs, um dann im Internet über ihre Erfahrungen zu berichten und andere zu informieren. Das sind neue Wege, auf die wir uns einstellen müssen, führt Rüdiger Strenger aus. Facebook spielt eine wichtige Rolle und Anzeigen werden nicht mehr pauschal geschaltet. Fachmagazine berichten gezielt über spezielle Angebote. So wird zum Beispiel regelmäßig ausführlich in führenden Mountainbike-Magazinen über den Briloner Trailground berichtet. Da sind wir ganz vorne vertreten, fügt er hinzu. Nicht wegzudenken ist nach wie vor das Gastgeberverzeichnis in Form eines Ferienmagazins, das gerade wieder in einer Auflage von 15 000 Stück erschienen ist. Der Gast legt wert darauf, auch noch richtig etwas in der Hand zu halten. Das Magazin wird fleißig verschickt, liegt an bestimmten Stellen aus und wird auf Messen verteilt. Die vorliegende dritte gemeinsame Auflage greift neue Themen auf und präsentiert neue Bilder. Das Heft wird jedes Jahr grundlegend überarbeitet und aktualisiert und bietet sehr viel mehr, als eine Liste der Beherbergungsbetriebe. In der Touristik Brilon und Olsberg ist es kostenlos erhältlich.

Mehr Gäste und mehr Kurzurlaube in 2017

Brandaktuell liegen die Zahlen des Statistischen Landesamtes von Januar bis November 2017 vor. Danach hatte Olsberg in den ersten elf Monaten 191 000 Übernachtungen und Brilon 142 000. Hochgerechnet auf das ganze Jahr 2017 sind das insgesamt rund 350 000 Übernachtungen. In Brilon stiegen die Übernachtungen um 7,6% an und die Anreisen um 9,4 %. In Olsberg übernachteten 3,4 % mehr Gäste und die Ankünfte steigerten sich um 5,3 %. Das heißt, in beiden Städten kamen die Gäste öfter und blieben kürzer. Wir sind nicht die Region, in der die Gäste ihren Haupturlaub verbringen, erklärt Rüdiger Strenger. Bei den Übernachtungen ausländischer Gäste, vor allem Niederländer, konnte Olsberg eine Steigerung von 5,8% erreichen und Brilon sogar von 21%. Insgesamt liegt der Anteil der deutschen Gäste in Brilon und Olsberg bei 82%. Auch hier lag die Steigerung der Anreisen in Olsberg wieder höher, in Brilon allerdings deutlich niedriger mit 10%. Brilon hatte also wesentlich mehr ausländische Gäste, die auch noch erheblich länger blieben. Für die Olsberger sind „besseren“ Zahlen der Briloner aber kein Grund zur Sorge. Zum einen hat Olsberg trotz geringerer Einwohnerzahl sowieso schon viel mehr Gäste als Brilon und zum anderen lag die Steigerung in 2016 in Olsberg höher und Brilon holt quasi jetzt auf.

Hohe positive Dunkelziffer

Die offiziellen Zahlen sind allerdings nur die eine Seite der Medaille. In die Statistik fließen nämlich nur die Betriebe ein, die über 10 Betten haben. Alles, was darunter liegt wird nicht erfasst. Damit sind fast alle Ferienwohnungen, kleine Gasthöfe und Pensionen nicht erfasst, erklärt Verena Kevekordes. Wir kennen alleine 120 Betriebe in Olsberg und Brilon, die unter 10 Betten liegen. Über Recherche in anderen Portalen wissen wir zusätzlich von ca. 75 Betrieben in Brilon und ca. 100 in Olsberg, die nicht in die Statistik einfließen, ergänzt Rüdiger Strenger. Wenn man hier nur von 6 bis 7 Betten pro Betrieb ausgeht, ergeben sich ca. 1800 zusätzliche Betten, die statistisch nicht erfasst werden. Wenn man wiederum nur von 100 Belegungstagen pro Bett ausgeht, sind wir bei 180 000 Übernachtungen, die wir eigentlich dazu rechen müssen, ohne etwas zu beschönigen, so Strenger. Damit erreicht die Touristik Brilon Olsberg die stattliche Übernachtungszahl von über einer halben Million. Das kann sich sehen lassen.

Planungen 2018

Damit sich diese positive Entwicklung fortsetzen kann, wurden für das kommende Jahr wieder einige Neuerungen geplant. Der neue Gesundheitsmanager André Hübner übernahm 2017 die Aufgabengebiete Kneipp, Gesundheit, Balance und Netzwerk, führt Verena Kevekordes aus. 2018 hat der Gesundheitsmanager mit der konkreten Produktentwicklung begonnen. Es werden buchbare Ergebnisse entstehen und man darf sehr gespannt sein, verrät Kevekordes. Eine Fülle von Angeboten wird dazu kommen.

In Olsberg geht die Neugestaltung und Erweiterung der Kurparke voran. Nachdem Fördermittel aus dem EFRE-Projekt gewonnen werden konnten, wurde die Planung konkretisiert und der Einstieg ins Operative kann beginnen, sobald die Böden aufgetaut sind.

In Brilon ist ein touristisches Leitsystem geplant, damit sich die Gäste einfacher zurecht finden können. Auch die Ausrichtung der Hansetage 2020 wirft schon ihre Schatten voraus und die Vorbereitungen sind angelaufen.

Der Briloner Kammweg und der Olsberger Kneippweg müssen sich 2018 als Qualitätswege Wanderbares Deutschland reprädikatisieren lassen. Dazu müssen alle Schilder, Tretstellen, Wege und Sitzgelegenheiten überprüft nd gegebenenfalls in Ordnung gebracht werden. Außerdem findet vom 30.06. bis 01.07.2018 das große SGV-Gebirgsfest in Olsberg statt, zu dem mehrere tausend Besucher erwartet werden. Ein buntes Programm aus Wanderungen, Führungen, Radtouren, einer Gesundheitsmeile und einem Familienfest wird vorbereitet.

Wir haben in Brilon und Olsberg sehr gute Beherbergungsbetriebe und sehr gute Gastronomie, stellen Verena Kevekordes und Rüdiger Strenger fest. Wir von der Touristik stellen auch in 2018 alle anderen Rahmenbedingungen für eine weiterhin gute Entwicklung bereit, so die Fachleute.

Bild: Rüdiger Strenger und Verena Kevekordes (Tourismus Brilon Olsberg) stellen das frisch gedruckte Ferienmagazin 2018 vor

Quelle Text + Bild: Jutta Maas

