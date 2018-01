Fliegende Alleskönner: Fünf neue Folgen der „Mighty Planes“

Ab 1. März immer donnerstags ab 20.05 Uhr in Doppelfolge auf WELT und N24 Doku

brilon-totallokal: (ots) – Fünf Uhr morgens am Flughafen Hongkong, eine Boeing 747-8F steht zum Abflug bereit. Ihr Ziel: Derby, England. Zehn Stunden schweißtreibende Vorbereitung und Beladung liegen hinter der Logistik-Crew. An Bord eines der größten Frachtflugzeuge der Welt befinden sich 40 Hochleistungsrennwagen, hochentzündliche Lithium-Ionen-Batterien und ein gestresstes Racing-Team unter enormem Zeitdruck. In fünf neuen Folgen der Originalreihe „Mighty Planes“ begleitet WELT diese und weitere heikle Transportaktionen rund um den Globus.

Wale, Weltraumtechnik oder eben leicht entflammbare E-Rennwagen – die Boeing 747-8F transportiert die sensibelsten und außergewöhnlichsten Frachten schnell, sicher und effizient. Ihr gegenüber steht die Ilyushin II-76. Ihre Missionen sind weniger brenzlig, dafür ‚cool‘: In der arktischen Kälte Sibiriens stellt der Flieger oft das einzige verlässliche Verkehrs- und Transportmittel dar. Weiter südlich sorgt die Grumman C-2 Greyhound vor den nordamerikanischen Küsten dafür, dass die Matrosen der US-Navy nicht auf dem Trockenen sitzen: Lebensmittel, Ersatzteile und Personal finden in ihrem Frachtraum ebenso Platz wie Uniformen, Equipment oder Arzneien. Auch die deutsche Bundeswehr hat ein „Mighty Plane“ im Einsatz: Den Airbus A400M. Nicht weniger leistungsfähig ist die Stargazer L-1011. Das dreistrahlige Großraumflugzeug schickt regelmäßig ganze Raketen auf ihren Weg ins All und macht ihrem Namen – „Sternengucker“ – alle Ehre.

Stauraum, Leistung oder Speed: Welches dieser fünf „Mighty Planes“ holt den Titel des absoluten ‚Überfliegers‘?

Fünf neue Folgen ab 1. März immer donnerstags ab 20.05 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage in der Mediathek: www.welt.de/mediathek

Bild: Die Boeing 747-8F ist nur eines der fünf neuen „Mighty Planes“ auf WELT. Quelle: „obs/WELT/© Quintus Media / WeltN24 GmbH“

