Oventrop unterstützt Elki Familiennetzwerk e.V. in Olsberg

brilon-totallokal: Die Firma Oventrop unterstützt mit einem Scheck in Höhe von 2.000,- Euro den Verein Eltern, Kinder und mehr (Elki) in Olsberg. Das Geld wird vom Betriebsrat und der Geschäftsleitung der Firma zu gleichen Teilen gespendet.

Das Familiennetzwerk Elki ist ein freier Träger der Jugendhilfe. Der Verein bietet bereits für drei bis vier Monate alte Babys PEKIP-Kurse (Prager Eltern-Kind-Programm) sowie Spiel- und Krabbelgruppen in Olsberg an. Die kindgerecht eingerichteten Räume in Olsberg werden wöchentlich von ca. 150 Kindern und Eltern aus Olsberg, Brilon und Bestwig besucht.

Mit der Spende werden der Ausbau der Familienbildungsarbeit sowie Arbeitsmaterialien finanziert.

Seit einigen Jahren unterstützen der Oventrop Betriebsrat und die Geschäftsleitung jährlich soziale Projekte heimischer Institutionen mit einer gemeinsamen Geldspende.

BU.: Scheckübergabe an Vertreter der Elki durch Herrn Bernd Peters (Betriebsratsvorsitzender Oventrop) und Herrn Udo Kaspari (Personalleiter Oventrop), hintere Reihe 1. u. 4. von links

Quelle: i. A. Stephanie Betten, Oventrop GmbH & Co. KG

