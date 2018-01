Mit 108 km/h durch Brilon

Brilon-Totallokal: Geldbuße von 280 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot…

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Brilon. Mit 108 km/h wurde am Donnerstag, 25. Januar, gegen 15 Uhr ein Golf in Brilon in Fahrtrichtung Altenbüren geblitzt. Erlaubt sind dort innerhalb der Ortschaft nur 50 km/h. Der junge Mann erhält nun mindestens eine Geldbuße von 280 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot.

