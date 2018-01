Bürgermeister Dr. Christof Bartsch informiert: Neues aus dem Rat der Stadt Brilon – 25.01.2018 –

brilon-totallokal: In regelmäßigen Abständen möchte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch über Entscheidungen informieren, die im Rat der Stadt Brilon getroffen wurden. Am Donnerstag, den 25.1.2018, waren dies vor allem drei zukunftsweisende Entscheidungen für den Bildungsstandort Brilon: die Erweiterung des Kindergartens Altenbüren und der Kindertageseinrichtung Hoppecke sowie der Neubau eines naturwissenschaftlichen Trakts am städtischen Gymnasium Petrinum. Eine breite Ratsmehrheit unterstützte diese Beschlussvorschläge, so dass nun mit den Planungen begonnen werden kann.

Die bisherigen Fachräume am Petrinum sollen nach Fertigstellung des Neubaus saniert und als normale Klassenräume genutzt werden. Den Fachschaften Biologie, Chemie und Physik wird in dem zu errichtenden Neubau ein zeitgemäßer schülerorientierter Unterricht ermöglicht. „Das ist nicht nur eine Investition in Bildung an sich, sondern auch in den Wirtschaftsstandort. Denn gerade die so genannten MINT-Fächer vermitteln wichtige Kompetenzen für die Fachkräfte von morgen“, so Dr. Bartsch.

Quelle: Brilon-Totallokal.de

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon