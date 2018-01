„Orden Ogan“ rockt in Brilon

Brilon-Totallokal: Heavy Metal Band kommt mit Gunmen-Tour

brilon-totallokal: Bei der Heavy Metal-Premiere im Briloner Bürgerzentrum haben sie vor zwei Jahren für Begeisterung in der heimischen Szene gesorgt: die Metalband „Orden Ogan“. Die international bekannte Formation um Frontmann Sebastian Levermann ist auch 2018 wieder auf Einladung der BWT-Kultour in Brilon zu Gast. Am 20. April 2018 gastieren sie mit ihrer aktuellen Gunmen-Tour um 20.00 Uhr im Briloner Bürgerzentrum.

Der Vorverkauf für das von der Sparkasse Hochsauerland unterstütze Konzert hat bereits begonnen. Tickets sind online unter www.ticket-regional.de sowie in den Briloner Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen „Die Schatzkiste“ und bei der BWT Brilon erhältlich. Der Kartenpreis liegt bei 24,- Euro (ink. Gebühren) im Vorverkauf und 28,- Euro an der Abendkasse.

BU.: „Spielen am 20. April 2018 im Briloner Bürgerzentrum: Orden Ogan“

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

