Snow-Volleyball – DVV und Winterberg schreiben Geschichte

Brilon-Totallokal: Am 17. und 18. Februar wird Geschichte geschrieben

brilon-totallokal: Der Deutsche Volleyball-Verband veranstaltet in Winterberg am berühmten Sahnehang die erste deutsche Meisterschaft im Snow-Volleyball, an der insgesamt acht Frauen- und Männer-Teams teilnehmen und jeweils um einen Spot für die Europameisterschafts-Premiere in Wagrain (23. bis 25. März) kämpfen.

Ein neues Kapitel im DVV

DVV-Vizepräsident Dr. Andreas Künkler freut sich auf die Geburtsstunde: „Mit der ersten deutschen Snow-Volleyball Meisterschaft in Winterberg schlagen wir ein neues und großartiges Kapitel im Deutschen Volleyball-Verband auf. Ich freue mich jetzt schon darauf zu sehen, wie sich die Sportart in den nächsten Jahren positiv entwickeln wird. Die ersten Schritte, die wir jetzt gemacht haben, erinnern mich an die Anfänge von Beach-Volleyball. Daher wäre es umso schöner, wenn wir mit Snow-Volleyball eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird.“

Historischer Spielort

Winterbergs Bürgermeister Werner Eickler zeigt sich begeistert: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als erste Stadt in Deutschland eine deutsche Meisterschaft im Snow-Volleyball ausrichten dürfen. Ich bin mir sicher, dass wir zwei großartige Tage erleben, in denen wir alle Zuschauer mit einer perfekten Mischung aus Sport und Event begeistern können.“ Historischer erster Spielort der Snow-DM ist der weithin berühmte Sahnehang am Fuße des Kahlen Asten in Winterberg. Die Teilnehmer der Meisterschafts-Premiere werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben und setzen sich jeweils zur Hälfte aus den deutschen Teams der europäischen Snow-Volleyball Rangliste sowie der deutschen Beach-Volleyball Rangliste zusammen.

Snow-Volleyball begeistert seit 2009

Die Idee zur Sportart hatten zwei Studenten 2009. Es dauerte nicht lang, bis die ersten Wettkämpfe stattfanden und sich Snow-Volleyball immer größer werdender Beliebtheit erfreuen konnte. In der letzten Saison fand erstmals eine vom europäischen Verband Confédération Européenne de Volleyball (CEV) veranstalte Tour in Europa statt. Außerdem ist es das langfristige Ziel des Weltverbandes Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), Snow-Volleyball als Demonstrationssportart bei den Olympischen Winterspielen einzubringen.

Quelle: Susanne Schulten, Winterberg Wirtschaft und Touristik GmbH / Foto CEV

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon