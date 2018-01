BC Brilon erfolgreich nach der Winterpause

Brilon-Totallokal: BC Brilon erfolgreich am vergangenen Spieltag gegen die DSC Arminia Bielefeld 3 durchgesetzt…



brilon-totallokal: Die zweite Mannschaft des BC Brilon hat sich am vergangenen Spieltag erfolgreich gegen die DSC Arminia Bielefeld 3 durchsetzen können. Einen Rückstand nach der ersten Runde von 1 zu 3 konnte die Mannschaft am Ende auf ein 8 zu 4 drehen und somit einen deutlichen Sieg feiern. Jeder Spieler konnte mit mindestens einem Punkt dazu beitragen. Sehr erfreulich ist, dass jede Partie der Disziplinen 10-Ball und auch 14+1 an die Briloner ging. Das zeigt, dass sich das Training in der Winterpause gelohnt hat.

Gespielt haben: Thorsten Vormweg, Bernd Ester, Sascha Fritschka, Tino Schmidt und Philipp Steiger. Am 04.02. haben wir unser nächstes Spiel in Ostwestfalen bei unserem direkten Tabellennachbarn PBC Vlotho. Zum Training laden wir nach wie vor gerne interessierte Anfänger und Fortgeschrittene ein. Jeder Spieler, der zum ersten Mal bei uns an der Ketteler Str. 5 zu Gast ist, kann den ersten Tag kostenlos an unseren Tischen spielen.

Bericht und Foto: BC Brilon

