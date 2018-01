„Was für ein (Musik-)Theater!“ – Familienkonzert im Kloster Bredelar

„Was für ein (Musik-)Theater!“ – Westfalen Weser Energie-Gruppe bringt Musikerlebnis für die ganze Familie nach Bredelar

brilon-totallokal: Bredelar. „Was für ein (Musik-)Theater!“: Die Westfalen Weser Energie-Gruppe will die spezielle Energie der Musik auch für Kinder erlebbar machen und bringt das Detmolder Kammerorchester (DKO) in die Region. Bei dem besonderen Musikerlebnis für die gesamte Familie werden nicht nur echte Klassiker wie Mozart, Puccini oder Verdi zu hören sein. Auch modernere Töne wie von Irving Berlin oder aus der „Rocky Horror Picture Show“ werden für fröhliche Aufregung sorgen. Am 17. Februar 2018 kommt das Orchester um 15.00 Uhr zu einem Familienkonzert in das Kloster Bredelar nach Marsberg.

Die Beteiligten haben sich mit den Familienkonzerten neue Aufgaben gestellt. Das Detmolder Kammerorchester spielt das eigens für die Veranstaltungsreihe konzipierte Programm „Was für ein (Musik-) Theater!“ als moderiertes Familienkonzert. Die Westfalen Weser Energie-Gruppe veranstaltet erstmals eine Konzertreihe. Das rein kommunale Unternehmen zeigt auch mit diesem besonderen Angebot seine Verbundenheit mit der Region. „Wir konzentrieren uns mit den Familienkonzerten insbesondere auf die kleineren Kommunen des Netzgebietes, die den Bürgerinnen und Bürgern vielleicht nur ein eingeschränktes kulturelles Angebot machen können. Zudem wollen wir den Kindern die Vielfalt der musikalischen Welt präsentieren. Auch klassische Töne können Spaß machen und gute Unterhaltung sein. Denn Musik verbindet, durch Klang und Musik wird jeder einzelne Mensch berührt und erreicht“, schildert Dr. Stephan Nahrath, Geschäftsführer von Westfalen Weser Energie, die Motivation der Unternehmensgruppe.

Das Detmolder Kammerorchester widmet sich neben dem klassischen Konzertbetrieb schon seit vielen Jahren mit Begeisterung der Vermittlung von Musik an junge Zuhörer. Die Inszenierung des Programms „Was für ein (Musik-) Theater!“ von Regisseurin Birgit Kronshage und Guido Mürmann verbindet kongenial das Volkslied „Bruder Jakob“ mit Episoden aus Mozarts „Zauberflöte“, „Don Giovanni“ und „Figaro“, aus Puccinis „La Bohème“, Verdis „La Traviata“, Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“, Irving Berlins „Annie Get Your Gun“, aus „Jekyll and Hyde“ und dem Kultstück „The Rocky Horror Picture Show“ zu einer augenzwinkernden und kindgerechten Revue durch mehrere Jahrhunderte Musiktheater-Repertoire. Wie die Gesangssolisten der Aufführung, alias Musetta und Hans, in die Welt des Theaters entführen, zieht nicht nur Kinder in den Bann.

Zwischen Zauberflöte und Rocky Horror Picture Show: Musik aus verschiedenen Zeiten und Genres

„Seit Jahrzehnten schon begeistert das Detmolder Kammerorchester (DKO) Menschen aller Altersgruppen durch vielseitige Konzertprogramme und einen lebendigen Umgang mit der Konzerttradition – und das in regionalen wie überregionalen Konzerten“, betont der Dirigent, Konzeptentwickler und Konzert-Moderator Guido Mürmann. „Wir haben viel Erfahrung und sind nach wie vor begeistert mit Musik für Kinder aller Altersstufen unterwegs. Klassische Musik – das geht auch staubfrei, spannend und unterhaltend! Das beweist das DKO mit seinem bunten Programm „Was für ein (Musik-)Theater!“, in dem Werke von Mozart, Puccini, Verdi, Offenbach und beliebte Musicalmelodien zu einer unterhaltsamen Musiktheatergeschichte verbunden werden.“ Mürmann stammt aus dem westfälischen Werne, studierte Schul- und Kirchenmusik in Hannover sowie Orchesterleitung an der Hochschule für Musik Detmold in der Dirigierklasse von Prof. Karl-Heinz Bloemeke. Wichtige Anregungen verdankt er Meisterkursen u. a. bei Prof. Kurt Masur und an der Järvi Academy Tallinn/Estland. Für den NDR Hannover ist Mürmann im Programm „Discover Music!“ tätig.

Das Angebot der Westfalen Weser Energie-Gruppe klang selbst schon wie Musik in den Ohren der Verantwortlichen in Marsberg. „Wir waren gleich begeistert, als wir von der Möglichkeit eines Familienkonzerts hörten. Und für mich war von vornherein klar: Dieses besondere Konzert passt bestens in den Festsaal des Klosters Bredelar. In diesem historischen und festlichen Rahmen haben schon zahlreiche Musik- und Theaterveranstaltungen stattgefunden. Und die gesamten Familien, von Großeltern über Eltern bis zu den Kindern werden ein großes Vergnügen erleben“, ist sich Marsbergs Bürgermeister Klaus Hülsenbeck sicher.

Die Karten für das Familienkonzert „Was für ein (Musik-) Theater!“ gibt es ab dem 29. Januar 2018 in der Volksbank Bredelar, bei „Raum und Zeit“ und im Weinhaus Starke, Brilon. Kinder unter 13 Jahre müssen keinen Eintritt bezahlen, benötigen aber ein Ticket.

Quelle: Silvia Brinkmann, Sekretariat – Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH

