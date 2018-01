„Ganz nah dran!“ – Briloner Kleinkunsttage vom 15. bis 18. März 2018

Brilon-Totallokal: Schon 2017 war man positiv überrascht gewesen, da die Kleinkunsttage viele Besucher angezogen hatten.

brilon-totallokal: „Ganz nah dran!“ Thomas Mester, BWT- Brilon Kultour, beschrieb bei der Vorstellung der einzelnen Programmpunkte äußerst treffend die geplante Veranstaltung, die letztes Jahr – nach mindestens 15 Jahren Unterbrechung – wieder zum Leben erweckt worden war. Schon 2017 war man positiv überrascht gewesen, da die Kleinkunsttage viele Besucher angezogen hatten. Allen voran war man erfreut, dass die „poetrySlam“ Darbietungen soviel Anklang fanden, zumal diese Art der Kunst hierzulande nicht so oft im Fokus steht. Und mit „poetrySlam“ geht es am 15. März 2018 auch los.

PoetrySlam – Donnerstag, 15. März 2018, 20.00 Uhr

In diesem zweiten Briloner Dichter- und Poetenwettstreit betreten Künstler die Bühne, um in einer höchst unterhaltsamen Art und Weise einen Text vorzutragen – und das alles nur in einem Zeitfenster von maximal sechs Minuten und ohne Verkleidung oder irgendwelche Requisiten. Nur maximal ein Textblatt ist erlaubt. Allein der körperliche Ausdruck – Mimik und Gestik- und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der eigenen Stimme tragen zu einer gelungenen Performance bei. Es kann nur einen Sieger geben, aber die Gäste werden mit Sicherheit die Auftritte aller „Poeten“ honorieren – schließlich gehört auch eine Portion Mut dazu, sich einem Publikum zu präsentieren.

Vorverkauf: 5,00 € / Abendkasse: 7,00 €

Im Januar fand in der Briloner Bibliothek bereits ein Workshop mit Dean Ruddock, einem bekannten PoetrySlammer, statt. Wer künstlerisch ambitioniert ist, hatte dort Gelegenheit, sich schon einmal auf die Kleinkunsttage vorzubereiten. Wer sich noch dafür interessiert, ist herzlich willkommen und kann sich gerne bei der BWT oder auch in der Briloner Stadtbibliothek melden.

Comedy und Musik – Freitag, 16. März 2018, 20.00 Uhr

The Fluteman Show „So flutiful“ mit Gabor Vosteen

Am Freitag findet eine Mixed Show statt. Zunächst startet Gabor Vosteen mit seiner Flutemann Show „So flutiful“. Mit seinen Blockflöten zeigt er eine verblüffend komische Konzertshow für Groß und Klein! Teils mit fünf Blockflöten gleichzeitig unterhält er das Publikum und zeigt seine Sicht der Dinge.

„Weil ich ein Männchen bin“ mit Marcel Mann

Der Künstler, Gewinner der „Quatsch Comedy Club Talentschmiede“ und der „FRITZNACHT der Talente“ von Radio Fritz, gilt als der „Synchronsprecher der deutschen Comedy“ schlechthin. Etwa zweihundert Rollen für Film und Fernsehen hat er synchronisiert. In seinem ersten Soloprogramm verwertet er diese Erfahrungen auf sehr kurzweilige Weise. Auch Kindheitserinnerungen, seine Zeit als Praktikant bei diversen TV-Trash-Formaten und seine schlimmsten Castings werden mit viel Selbstironie und schwarzem Humor beleuchtet.

Vorverkauf: 16,00 € / Abendkasse: 20,00 €

MusicNight – Fuckin´ up the Beatles – Samstag, 17. März 2018, 20,00 Uhr

Die „Crosswalkers“ schaffen es, allein mit ihren Instrumenten – ohne Gesang – die Zuhörer zu begeistern. Die Klassiker der Beatles werden neben den Elementen des Pops mit einer besonderen Mischung aus Funk, Soul und Jazz präsentiert.

Vorverkauf: 15,00 € / Abendkasse: 19,00 €

JazzBrunch – Sonntag, 18. März 2018, 10.00 bis 14.00 Uhr

Am Sonntag kann man sich an einem reichhaltigen Brunchbuffet stärken und gleichzeitig erstklassige Jazzklänge genießen. Wie schon letztes Jahr wird der Pianist Ulrich Kramm, der u. a. Mitglied in der Originalen Elvis Presley Band ist, handgemachten „Jazz-Swing-Pop“ erklingen lassen.

Eintritt für Erwachsene: 24,00 € Eintritt für Kinder bzw. Jugendliche von 7 bis 15 Jahren: 15,00 €

Bis 6 Jahre: freier Eintritt

Alle Veranstaltungen finden im „ Bahnhof Blau“, Bahnhofstraße 39, in Brilon statt. Die stilvoll in Blautönen gehaltene Location gibt den passenden Rahmen für die künstlerischen Darbietungen.

Besonderer Dank gilt den Sponsoren: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, BWT-Brilon Kultour, Bahnhof Blau und Stadtbibliothek Brilon. Ohne deren Unterstützung wäre die Durchführung der Briloner Kleinkunsttage undenkbar.

Kartenverkauf

Ab 7. Februar 2018 findet der Kartenverkauf statt. Vorverkaufsstellen in Brilon sind „Die Schatzkiste“ und das Tourismusbüro der BWT (beides Derkere Straße). Online kann man Karten unter www.ticket-regional.de erwerben.

