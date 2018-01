Im Januar haben die Kinder des Kindergartens Sankt Petrus und Andreas, Brilon das MIKE Sportabzeichen absolviert

Brilon-Totallokal: Hierbei handelt es sich um eine Initiative des KreisSportBunds HSK, der Volksbanken im Hochsauerlandkreis sowie des Hochsauerlandkreises.

brilon-totallokal: Ziel ist es dem allgemeinen Bewegungsmangel und den darauf folgenden motorischen und psychosozialen Defiziten von Kindern vorzubeugen. Die kleinen Nachwuchssportler des Briloner Kindergartens haben für ihre Leistung je eine bronzene Urkunde erhalten, wie jedes Kind, welches zum ersten Mal das MIKE- Sportabzeichen absolviert. Die Freude war sehr groß, denn zur Übergabe konnten die Kinder und Erzieher das Maskottchen MIKE begrüßen.

In den letzten Wochen haben die Kinder in den wöchentlichen Turnstunden unterschiedliche Übungen und Aufgaben in verschiedenen Bereichen absolviert wie z.B. -Laufen, Werfen, Fangen, Balancieren, Springen, u.v.m. Die Kinder zeigten viel Bewegungsfreude und Spaß und sind stolz ihre Urkunde in den Händen zu halten.

Quelle: Silvia Hesse, Kita St. Petrus und Andreas, Brilon

