Spieleabend für Familien geht in die 2. Runde

Brilon-Totallokal: Nach dem erfolgreichen Auftakt in 2017 bieten die Stadtbibliothek Brilon und die Sparkasse Hochsauerland auch 2018 wieder einen „Spieleabend“ für Familien an

brilon-totallokal: Am Freitag, den 9. März 2018, wird wieder in der Bibliothek gezockt, gerätselt, gewürfelt. Um 18 Uhr startet die Veranstaltung, in der an verschiedenen Spieltischen neue Gesellschaftsspiele ausprobiert werden können. Das lästige Lesen der Anleitungen entfällt, da die Mitarbeiterinnen der Bibliothek gut vorbereitet sind und zum Mitspielen einladen. Fürs Abendbrot ist natürlich auch gesorgt.

Interessierte Familien und gerne auch Einzelpersonen sind herzlich eingeladen.

Ab Dienstag, den 6. Februar 2018, nimmt die Stadtbibliothek Anmeldungen entgegen unter Tel. 02961 / 794460.

Foto: 1935.jpg von links nach rechts Marina, Tim, Franka (Praktikanten der Stadtbibliothek und der Sparkasse Hochsauerland), Anne Nübold (Marketing Sparkasse Hochsauerland) und Angela Drilling (Stadtbibliothek Brilon)

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

