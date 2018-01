Westliche Umgehung B480n von Bad Wünnenberg

Brilon-Totalllokal: Brückenbau im Winter 2017/2018, Auftakt gelungen…

brilon-totallokal: Im Januar 2018 wurde auf der Großbaustelle bei Bad Wünnenberg von der Firma Max Bögl Stahl- und Anlagenbau ein erster Taktschritt in Richtung Hochsauerland/Brilon vollzogen. Der trapezförmige Überbau aus Stahl erreichte den 1. Brückenpfeiler am Franzberg und nun schwebt der markante gelbe Brückenschnabel imposant über dem Aftetal und der Leiberger Straße. Der dreieckförmige Schnabel muss den durchhängenden Überbau beim Auftreffen am jeweiligen Brückenpfeiler wieder anheben.

Angedockt an diesen Überbau sind nun schon die weiteren in Bayern gefertigten Stahlsegmente. Die neuen Segmente werden millimetergenau ausgerichtet und verschweißt. Insgesamt sind 7 Brückenfelder zu überwinden.

Um die Sturmanfälligkeit des Überbaus zu verringern, wurde der vordere Teil mit einem Gehäuse aus Blechtafeln verkleidet.

Bild und Text 29.01.2018 Dieter Frigger

