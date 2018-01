Brilon-Totallokal: Eine bunte Mischung aus Tanz, Gesang und Parodien, Büttenreden und Tagesschau sorgen mit Sicherheit wieder für einen stimmungsvollen, unterhaltsamen Abend

brilon-totallokal: Am Samstag, den 10.02.2018 startet die Karnevalssession 2018 in Madfeld mit der großen Büttensitzung. Die Veranstaltung wird um 19.11 Uhr durch den Sitzungspräsidenten Frederik Becker eröffnet. Unter dem Motto:“Das Schlagerfest der Volksmusik“ wird der Elferrat in scherzhafter Anlehnung an verschiedene Musiksendungen die Madfelder Karnevalssitzung gestalten .

Eine bunte Mischung aus Tanz, Gesang und Parodien, Büttenreden und Tagesschau sorgen mit Sicherheit wieder für einen stimmungsvollen, unterhaltsamen Abend. Die Heideröschen vom Schwickartsberg sind mit ihren Garde- und Showtänzen selbstverständlich im Programm vertreten und werden für Höhepunkte dieser Sitzung sorgen. Die Tanzgruppe ist übrigens bereits seit Monaten für diesen Sitzungsabend am Proben.

Das Männerballett darf natürlich auch nicht fehlen und wird bestimmt wieder für Furore sorgen. Wir können Euch jetzt schon versprechen, dass es ein Highlight des Madfelder Karnevals werden wird. Außerdem sind auch Büttenredner und alt bekannte Gesichter des Madfelder Karnevals vertreten. Der Stimmungssänger Ansger Volke wird mit seinen Karnevalsliedern die Halle zum Kochen bringen.

Bei der Einhursenwahl darf man darauf gespannt sein, wer wohl die Nachfolge von der „Einhurse“ Nils Busemann antreten wird. Das 25-jährige Einhursen-Jubiläum feiert in diesem Jahr Richard „Ritschi“ Brügger, der entsprechend geehrt wird.

Der Musikverein Madfeld, der die Büttensitzung musikalisch umrahmt, spielt im Anschluß an die Veranstaltung noch einige Karnevalslieder. Anschließend kann mit der Madfelder Fetentechnik MFT bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert werden.

Einlass ist ab 17.30 Uhr. Um 17.45 Uhr findet die Auslosung der Zugreihenfolge des Rosenmontagszuges statt. Die Anmeldebögen hierzu liegen in allen Madfelder Geschäften und Banken aus und sind bis Mittwoch, den 07.02.2017 in der Tankstelle Becker abzugeben.

Nähere Informationen sind auf der Rückseite des Anmeldeformulars ausgedruckt und werden bei der Auslosung noch einmal bekannt gegeben. Den älteren Besuchern bieten wir in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, unter der Telefonnummer 0171/6817440 Plätze in der vorderen Reihe auf gepolsterten Stühlen reservieren zu lassen.

Am Rosenmontag findet ab 13.11 Uhr der traditionelle Rosenmontagszug statt. Die Streckenführung findet wie im letzen Jahr statt. Die einzelnen Zugteilnehmer werden an der Schule vorgestellt. Der Haupttrubel wird sich somit auf der Bernhard-Bartmann-Straße abspielen. Nach der Runde durchs Oberdorf wird an der Schule bei gutem Wetter wieder die obligatorische Pause eingelegt. Der Rosenmontagszug wird musikalisch umrahmt von den Musikvereinen aus Beringhausen, Siddinghausen und Madfeld. Es wird wieder mit einer guten Beteiligung von ca. 40 Wagen und Fußgruppen gerechnet.

Anschließend findet in der Schützenhalle eine große Karnevals-Party statt, die wie in den letzten Jahren, von der Party-Band „Nightfire“ aus Geseke musikalisch gestaltet wird. Von Seiten des Veranstalters, der Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld und von allen Aktiven ist das Möglichste getan, damit es tolle Karnevalstage in Madfeld werden.

Jetzt liegt es an allen Besuchern, ob Madfelder, oder Gäste aus nah und fern, damit die Madfelder Karnevalisten sagen können: Unsere Bemühungen haben sich gelohnt. Drum auf nach Madfeld.

Quelle: Hermann Meschede, 2.Vorsitzender Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld

