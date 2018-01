Fit fürs Ehrenamt mit Caritas und VHS

Brilon-Totallokal: Erfolgreiche Weiterbildung absolviert

brilon-totallokal: Altkreis Brilon. Unser gesellschaftliches Leben wäre ohne ehrenamtliche Tätigkeit nicht aufrechtzuerhalten, wissen Michael Klauke, Leiter der Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg, und Jutta Hillebrand-Morgenroth, Koordinatorin des Engelbert-Quartiersprojektes. Gemeinsam haben die Caritas Brilon und die VHS jetzt erstmalig eine Fortbildung für Ehrenamtliche angeboten.

„Denn ehrenamtlich aktiv zu sein, bedeutet auch Verantwortung zu tragen und Herausforderungen zu meistern“, so die Organisatoren. „Fit fürs Ehrenamt“, hieß die zweitägige Schulungsreihe mit zwölf Teilnehmern. Die Schulung richtete sich an Menschen, die bereits ehrenamtlich aktiv sind und an Personen, die sich auf ehrenamtliches Engagement vorbereiten möchten. Neben Inhalten im Bereich Kommunikation und Umgang mit Herausforderungen wurden auch vielfältige Möglichkeiten vorgestellt, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

