Lesenacht in der Bibliothek

brilon-totallokal: Diese Veranstaltung zählt bei Schülerinnen und Schülern zu einem ganz besonderen Erlebnis in der Grundschulzeit. Jetzt war die Klasse 3c der Engelbert-Grundschule Brilon zu Gast in der Bibliothek. 18 Kinder haben gemeinsam mit ihrer Lehrerin Frau Burdick-Walters einen erlebnisreichen Abend und eine spannende Nacht erlebt.

Christina Schmidt von der Stadtbibliothek hatte ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das bis zum späten Abend dauerte. Dann durften die Kinder in ihren Schlafhöhlen lesen. Zum Abschluss gab es am nächsten Morgen noch ein gemeinsames Frühstück. Lehrerinnen und Lehrer, die ebenfalls an einer Lesenacht interessiert sind, wenden sich bitte an die Stadtbibliothek. Telefon 02961 / 794460.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon / Foto: Lesenacht Engelbert

