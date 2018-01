St.-Vitus Schützenbruderschaft Messinghausen hielt Rückblick

Brilon-Totallokal: Messinghausen – Generalversammlung Schützenbruderschaft

brilon-totallokal: Messinghausen: Zur Generalversammlung am Samstag, den 27. Januar konnte der 1. Brudermeister Egbert Siebers 90 Schützenbrüder im Vitushaus begrüßen. Zunächst verlas der 1. Schriftführer Thomas Mündelein den Rechenschaftsbericht. Ihm folgte der Kassenbericht, in dem der 1. Kassierer Jens Lahme von einem finanziell erfolgreichen Jahr mit stabiler Finanzlage berichten konnte. Franz-Martin Schröder, als Sprecher des Mitgliederbeirates empfahl der Versammlung die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig erteilt wurde. Turnusgemäß schied Franz-Martin Schröder aus dem Mitgliederbeirat aus. Franz-Georg Ott wurde einstimmig hinzu gewählt. Bei den anschließenden Offizierswahlen wurden Andreas Mündelein, Fabian Becker, Markus Vollbracht und Daniel Bunse in ihren Ämtern bestätigt. Franz-Martin Schröder wurde zusätzlich neu in den Offizierskorps hinzugewählt.

Eine Satzungsänderung, die die bestehende Satzung an neue gesetzliche Erfordernisse anpassen soll, wurde ebenfalls unproblematisch beschlossen. Als nächstes berichtete der Vorstand über den Stand der Schützenfestvorbereitungen. Mit Freude wurde zur Kenntnis genommen, dass der Musikverein Hoppecke „Die Hochsauerländer“ wieder die Festmusik übernimmt. Auch das Schaustellerteam der Geschwister Schöniger hat ihr Kommen bereits zugesagt. Den Zuschlag zur Schankvergabe erhielt an diesem Abend mit breiter Zustimmung der Festwirt Dirk Niggemann aus Scharfenberg. Der Neubau der Vogelschießanlage liegt im zeitlichen und finanziellen Rahmen, sodass zum Schützenfest das Vogelschießen am neuen Schießstand stattfinden kann.

Zum Ende kam noch mal eine rege Diskussion auf, als über zwei schriftlich eingereichte Anträge beraten und abgestimmt werden musste. Der erste Antrag war von den ehemaligen Königen eingereicht worden und besagte, dass in Zukunft das Kaiserschießen alle fünf Jahre stattfinden soll. Im zweiten Antrag wurde vorgeschlagen, dass das Kinderschützenkönigspaar im Festzug am Schützenfestsonntag mitmarschieren darf. Nach reger Diskussion wurden beide Anträge durch Mehrheitsbeschluss der Versammlung jedoch abgelehnt.

Zum Schluss bedankte sich Brudermeister Egbert Siebers bei den anwesenden Schützenbrüdern für ihr Kommen und die gute Beteiligung.

Quelle: Willi Frese, stellv. Brudermeister St.-Vitus Schützenbruderschaft Messinghausen 1835 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon