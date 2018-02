Bläserklasse am Petrinum in zweiter Auflage

Brilon-Totallokal: Die Schülerinnen und Schüler der künftigen Klassen 5 können sich bei der Anmeldung für die BläserKlasse eintragen.

brilon-totallokal: Auch im kommenden Schuljahr bietet das Gymnasium Petrinum wieder die Teilnahme an einer BläserKlasse an. Eine BläserKlasse ist ein symphonisches Blasorchester im Musikunterricht unter Berücksichtigung eines ausgereiften Konzeptes für den Musik- und Instrumentalunterricht in größeren Lerngruppen. BläserKlasse ist eine Unterrichtsform, in der jeder Schüler ein Blasinstrument systematisch erlernt und damit von Anfang an im Klassen-Orchester musiziert.

Die Schülerinnen und Schüler der künftigen Klassen 5 können sich bei der Anmeldung für die BläserKlasse eintragen. Sie formieren sich im Fach Musik zu einem symphonischen Blasorchester, der sog. BläserKlasse. Jeder in dieser Klasse erlernt und spielt ein Blasinstrument unter Anleitung erfahrener Instrumentalpädagogen. Vorkenntnisse am Instrument sind nicht erforderlich.

Der Musikunterricht ist so organisiert, dass alle Musikstunden der Klassen 5 parallel liegen. Diejenigen, die sich für die BläserKlasse angemeldet haben, treffen sich in einer Gruppe, die übrigen Kinder werden auf die anderen Musiklehrer/innen verteilt.

Um sich ausführlich über diese Konzept informieren zu können, lädt das Petrinum zu einem Infoabend am Donnerstag, dem 18. Januar 2018, um 18.00 Uhr in die Aula des Schulzentrums ein. An diesem Abend können die Kinder auch die Instrumente kennenlernen und unter fachkundiger Anleitung ausprobieren. Außerdem wird die BläserKlasse des laufenden Schuljahres einen Einblick in die Arbeit geben.

Quelle: S. Paschkewitz

