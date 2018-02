„… Gott ist größer als unser Herz und Er weiß alles… “

Brilon-Totallokal: Gebetstage vom 11. – 13. Februar 2018 in der Nikolaikirche

brilon-totallokal: Dieses Thema haben die Briloner Sodalen über die traditionellen Gebetstage gestellt, die in diesem Jahr, zum 170. Mal, vom 11. – 13. Februar in der Nikolaikirche in Brilon stattfinden. Der Absatz, der dem Johannesevangelium (3,20) entnommen ist, soll deutlich machen, dass auch heute noch die Anbetungstage den Sodalen und vielen Brilonern ein „Herzensanliegen“ ist. Jesus zeigt symbolisch auf sein Herz (Bild) und will uns damit gleichsam einladen, gerade in einer immer mehr werdenden hektischen und aufregenden Zeit, uns Ruhe und Zeit zu nehmen.

Die Gebetstage in St. Nikolai bieten Raum und Möglichkeit durch Gebet und Meditation vor dem ausgesetzten Allerheiligsten Sakrament all unsere persönlichen Nöte und Anliegen vorzubringen.

Eröffnet werden die Gebetstage mit einem Festhochamt am Sonntag, 11. Februar um 10 Uhr in der Nikolaikirche, mitgestaltet von der Kantorei der Propsteigemeinde. Nach der feierlichen Aussetzung des Allerheiligsten folgen die Betstunden bis um 17 Uhr. Mit einer festlichen Andacht, zu der die ganze Gemeinde wieder herzlich eingeladen ist, wird dann der 1. Tag mit dem Sakramentalem Segen beendet. Am Montag und Dienstag beginnen die Tage jeweils um 9.00 Uhr mit dem Rosenkranzgebet und um 9.30 Uhr dann mit einer hl. Messe, an die sich die Gebetsstunden anschließen (Programm für alle drei Tage liegt in der Kirche aus). Viele Vereine und Gruppierungen bringen sich zum Teil schon seit vielen Jahren in der Gestaltung der Gottesdienste und Anbetungsstunden an diesen Tagen mit ein. Dafür sei ihnen im Voraus schon einmal herzlichst gedankt. Beendet werden die Gebetstage dann am Dienstag um 17 Uhr mit einem feierlichen Schlußhochamt, mitgestaltet vom Männerchor Brilon, der in diesen Tagen sein 150-jähriges Jubiläum feiert. Es ist zur guten Tradition geworden zu diesem Hochamt auswärtige Festprediger einzuladen. Die Sodalen freuen sich, dass in diesem Jahr Pfarrer Michael Ortwald aus Dortmund gewonnen werden konnte. Ortwald ist Leiter des Pastoralen Raumes „Am Revierpark Dortmund“ und ist sicherlich noch vielen Brilonern gut bekannt aus seiner Zeit als Vikar.

Die Kollekte an den drei Tagen möchte die Marianische Sodalität wieder für die Nikolaikirche verwenden. Nachdem in den letzten Jahren die Kniebänke in der Kirche mit einer Polsterung versehen wurden, sollen nun die Kniebänke im Chorgestühl restauriert und gepolstert werden. Außerdem ist vorgesehen, einen Grundstock für die Restauration des Bildstocks am Seitenportal der Kirche zu bilden. Spenden können auch auf die Konten der Sodalität Nr. IBAN: DE58 4726 1603 7822 5162 00, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten oder GENODEM1BUS

Dieser Code enthält keine Null. Der Buchstabe O ist kursiv geschrieben. IBAN: DE16 4165 1770 0000 0012 48, Sparkasse Hochsauerland unter dem Stichwort „Kniebänke Nikolaikirche“ überwiesen werden. Auf Wunsch werden auch Spendenquittungen ausgestellt.

Zur Vorbereitung auf diese Tage lädt der Vorstand der Sodalität seine Mitglieder zu Arbeitseinsätzen in die Kirche ein. Am Mittwoch 7..2. und Freitag 9.2. um 19.30 Uhr im Anschluss an die Abendmessen. Die Sodalen freuen sich auf viele fleißige Hände, damit alles gelingen kann.

Quelle: Andreas Gosmann

