Selbstgemachte Unikate für ein schönes Zuhause

brilon-totallokal: Passend zum Ausklang des Winters bietet Susanne Brombach einen Kreativkurs mit dem Werkstoff Beton an. Beton gehört zu den Trendmaterialien. Er lässt sich leicht formen und ist daher ideal, um Schalen, Spiegel, Tiere und vieles mehr zu gestalten. Die individuell erarbeiteten Einzelstücke schmücken und zieren Haus und Garten.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 28.02.18, um 17 Uhr mit einer Vorbesprechung. Dort werden verschiedene Muster vorgestellt werden, die nachgearbeitet werden können. Zugleich können eigene Gestaltungswünsche eingebracht werden. Die Teilnahme an der Vorbesprechung ist wichtig, damit entsprechende Materialien in ausreichender Menge bestellt werden können. Die praktische Umsetzung der Ideen erfolgt am 6., 13. und 27. März jeweils von 16 bis 18 Uhr in der Kreativwerkstatt des Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8, in Brilon. Materialkosten entstehen je nach Verbrauch, eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Infos und Anmeldung bei Jutta Hillebrand-Morgenroth unter Telefon 02961 9657414.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

