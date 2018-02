Brilon-Totallokal: Der Besucherring Brilon präsentiert eine Komödie von Kristof Magnusson: Männerhort

brilon-totallokal: In jeder x-beliebigen deutschen Stadt kann man sie samstagnachmittags zusammen sehen: Pärchen die gemeinsam shoppen gehen! Was für die Frauen Befriedigung, Entspannung und Unterhaltung verspricht, ist für die Männer dagegen der blanke Horror. An jeder Ecke lauern potentielle Gefahrenzonen emotionaler oder finanzieller Art – Beziehungsstreit und Stress scheinen unausweichlich. Wie schön wäre es, wenn man(n) einen Ausweg finden könnte, ohne dass Frau böse wird!

Helmut, Eroll und Lars scheinen das Paradies gefunden zu haben, um das sie jeder Mann beneiden sollte. Ein Heizungskeller im Einkaufszentrum, versteckt, isoliert, nur für die eingeschworene Männertruppe. Hier können sie ganz Mann sein: Umgeben von Fußball, Bier, Pizza, Sofa, Werkzeugen, Technik und allem, was das Männerherz sonst noch begehrt, haben sie doch nur ein Thema – ihre Frauen! Als Feuerwehrmann Mario den Bunker entdeckt, droht zunächst die Vertreibung aus dem Paradies. Eine skurrile Wette stellt die Beziehungen der Männer auf den Kopf und sorgt dafür, dass einige sogar dauerhaft in den Heizungskeller einziehen müssen. Das Glück beginnt zu bröckeln …

„Männerhort“ ist eine raffinierte Komödie über Shoppingwahn, Beziehungsmuster und Männerbedürfnisse, überraschende Wendungen inklusive.

Presseauszug aus der Rheinischen Post vom 23. Jan. 2017:

„Hier entlarven Patric Welzbacher, Markus Penne, Felix Lampert und Arno Kempf Klischees, die Männern anhaften und die sie anderen, sprich ihren Frauen, anheften…. Dass die Beziehungen darüber in die Brüche gehen, ist in einer Komödie nur die logische Konsequenz, die die turbulente Handlung des Vier-Mann-Stücks erst richtig in die Gänge bringt. Denn die Herren im Heizungskeller prügeln sich nicht nur um ihre im Einkaufgewühl verloren gegangenen Frauen, sie müssen sich viel gewaltigeren Aufgaben stellen: Reden.“ (Bettina Schack)

Karten sind im Vorverkauf bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Derkere Straße 10 A, Brilon, Telefon 02961 96990 oder an der Abendkasse erhältlich.

Wann? Am Freitag, 16. Februar 2018 um 20.00 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon