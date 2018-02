Polizei sucht Zeugen

Brilon-Totallokal: Nach Überholen geflüchtet

brilon-totallokal: Olsberg (ots) – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte am Donnerstagmorgen einen Sattelzug auf der Bundesstraße 7 zwischen Antfeld und Altenbüren. Der Gegenverkehr musste ausweichen und touchierte den Leitpfosten. Der überholende silberne Kleinwagen flüchtete. Gegen 06:30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Briloner auf der Bundesstraße in Richtung Antfeld. Ausgangs einer Kurve bemerkte er den silbernen Kleinwagen.

Dieser überholte einen Sattelzug. Der Briloner musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er wich nach rechts aus und streifte den Leitpfosten. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Brilon fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem flüchtigen Auto um einen silbernen VW-Golf. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen aus dem HSK angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

