Spende an die Bürgerhilfevereine Brilon und Marsberg

brilon-totallokal: Schon bei der Planung des Konzertes mit dem Heeresmusikkorps Kassel in der Briloner Schützenhalle hatten die Mitglieder des Lions-Clubs Brilon-Marsberg beschlossen, den Gewinn aus der Veranstaltung an die beiden Bürgerhilfe-Vereine in Brilon und Marsberg zu spenden. Nach dem sehr erfolgreichen Konzert mit rund 750 Besuchern hat der Club dieses Versprechen nun eingelöst.

Beide Bürgerhilfevereine bekamen am Freitag, 26.1.2018 bei einem gemeinsamen Treffen im Briloner Rathaus von Lions-Präsident Hubertus Schulte und Vize-Präsident Karsten Drewes jeweils einen Scheck in Höhe von 1.000,- € zur freien Verfügung als Spende überreicht. „Wir freuen uns, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte über die Bürgerhilfevereine etwas von dem Erfolg des Konzertes zurück geben können!“ betonte Lions-Präsident Hubertus Schulte in seiner Ansprache.

Bild: (von links nach rechts) Karsten Drewes (Vize-Präsident und Schatzmeister Lions-Club), Brigitte Hellkötter (Bürgerhilfe Marsberg), Gerlind Ulrich (Bürgerhilfe Marsberg), Dr. Christof Bartsch (Bürgerhilfe Brilon), Christa Hilkenbach (Bürgerhilfe Brilon), Hubertus Schulte (Lions-Club) und Udo Adamini (Bürgerhilfe Brilon).

Quelle: i. A. Joachim Richter / Lions Club Brilon-Marsberg

