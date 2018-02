GGV „Cäcilia 1896“ Thülen – Eine schöne ART zu singen

Brilon-Totallokal: GGV Thülen zieht Bilanz

brilon-totallokal: Der 1. Vorsitzende Dirk Schnapp konnte im Gasthof Zur Post zahlreiche Mitglieder des Gemischten Gesangverein Cäcilia 1896 Thülen begrüßen. Nachdem man das Jahr hatte Revue passieren lassen, standen die Vorstandswahlen an. Sowohl Corinna Hennecke als 2. Vorsitzende, Gerd Bürger als Schriftführer als auch Manfred Schmidt als Beisitzer wurden einstimmig wiedergewählt. Helga Köhler wurde zur stellvertretenden Kassenprüferin ernannt.

Chorleiter Uli Middel gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und einen Ausblick auf 2018. Der Chor ist weiterhin auf einem sehr guten Weg. Zu dieser Entwicklung haben auch die beiden durchgeführten Stimmbildungen und die Halbtagsproben entscheidend beigetragen.

Die Einladung zu den Konzerten nach Nuttlar und Canstein wurden gerne angenommen. Auch stehen in diesem Jahr wieder Stimmbildungen und 2 Halbtagsproben auf dem Programm. Das Herbstkonzert des GGV Thülen mit befreundeten Chören ist für den 10. November geplant. Das 6. Thülener Wirtshaussingen findet am 23.November im Gasthof Zur Post statt.

Foto: Chorleiter Ulrich Middel (links) mit Vorstand des GGV Thülen

