Kulibri e.V. präsentiert : Felix Oliver Schepp Kabarettkonzert „ZeitLoope“

Am Samstag, 17. Februar 2018 um 20.00 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon – „ZeitLoope"

Hupen Sie für den Frieden in der Welt? Singen Sie schon nachhaltige Schlaflieder? Ist Ihr Bremskraftverstärker verloren gegangen? Felix Oliver Schepp holt Sie dort ab, wo Sie eigentlich nicht hinwollten! Mit Klavier und Loopmaschine begleitet er seine ‘scheppsons‘, nimmt die Zeit, von der wir denken, dass wir sie nicht haben, unter die Loope und entführt in einen skurril-poetischen Kosmos voll von wortwitziger Doppeldeutigkeit. Ironisch und doch umwerfend charmant jubelt er ganz zwischenmenschliche Alltagsgeschichten unter, untersucht die Liebe, liebt trotz allem das Leben und das alles jetzt auch in Ihrer Nähe!

Progressive Muskelentspannung für die Stirnfalten garantiert!

„Er rappt virtuos, singt mit einnehmend warmer Stimme, konfrontiert uns mit musikalischen Miniaturen und hält in einem Song wie „Der Bremskraftverstärker“ wunderbar die Balance zwischen Ironie, Leichtigkeit und ernsthafter Geschichte (…) Für seinen schrägen Nonsens und seine skurrilpoetischen Einfälle verleihen wir Felix Oliver Schepp den DEUTSCHEN CHANSON-PREIS NACHWUCHSPREIS 2012.“

(Auszug aus der Jury-Begründung)

Die Karten kosten 15 € im Vorverkauf und 17 € an der Abendkasse

Vorverkauf :

Buchhandlung „Das Buch“

Buchhandlung Podszun,

BWT – Brilon Wirtschaft&Touristik, Derkerestraße 10a

online unter : ticket-regional.de

Quelle: Peter Schmidt, Kulibri e.V.

