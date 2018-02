Von Kindheitserinnerungen über Einhörner ins Assinghäuser Altenheim

Brilon-Totallokal: Stimmungsvolle Prunksitzung des Asker Karnevalsverein 09 e.V.

brilon-totallokal: Bei der großen Prunksitzung des Asker Karnevalsverein 09 e.V. gab es eine bunte Vielfalt an Darbietungen. Sitzungspräsident Hubertus Kracht alias ‚Lüke‘ eröffnete das Programm, welches durch eine bunte Mischung aus Tänzen und lustigen Sprach- und Musikauftritten gespickt war. Traditionell begann die Funkengarde mit ihrem Gardetanz und begeisterte das Publikum mit ihrer grandiosen Vorstellung. Direkt im Anschluss an die „große“ Funkengarde trat, die in diesem Jahr, wieder vorhandene Juniorengarde auf. Die Juniorengarde zeigte mit ihrem Tanz, dass die Zukunft der Funkengarde auf alle Fälle gesichert ist. Mit einer Kette perfekt aneinander gereihten Witzen lies Pascal bei seiner Büttenrede kein Auge der Karnevalisten trocken.

Kurze Sketchen verpackt als Werbespots zeigten auf, dass Kondome vor so manchem Nervenzusammenbruch hätten geschützt und dass auch Assinghausen einen gut und günstigen Einkaufsladen besitzt. Die Halle brach in schallendes Gelächter aus, als Diana in ihrer Büttenrede über das Assinghäuser Altenheim berichtete. Der Asker Karnevalsverein lieh sich dieses Jahr fürs Raten typischer Berufe Frauen von der Theatergruppe des Frauenkarnevals. Diese stellten ihr Können in Koordination und Konzentration trotz lautem Gelächter unter Beweis. Danach wurde es pink und glitzrig auf der Bühne, denn die durstige Drölf brachten mit ihrem Showtanz als Einhörner die Halle zum Toben. Zurück in der Kindheit, zeigte die Funkengarde, dass sich König der Löwen, Winnie Pooh, die Gummibärenbande und die Wilden Kerlen perfekt in einen hervorragenden Showtanz bringen lassen. Martin alias „Wolle Petry“ ließ es sich nicht nehmen, die Halle in Stimmung zu bringen und die Kostümprämierung der 3. Besten Gruppen- und Einzelkostümen zu untermalen.

Der Elferrat stellte dieses Jahr mit seinem Auftritt unter Beweis, dass sie nicht nur zur „typischen Bühnendekoration“ gehören, sondern auch die Bühne rocken können. Bevor Sitzungspräsident Lüke zum Finale überging, berichtete er noch vom bevorstehenden 50- jährigen Karnevalsjubiläum im nächsten Jahr. Beim großen Finale zeigten Manni und Thorsten zu dem Lied „Senorita“ was in Ihnen steckt. Der Vorstand des Asker Karnevalsverein 09 e.V. bedankt sich herzlich bei allen Aktiven und Besuchern der Prunksitzung am 27.01.2018, denn ohne euch wäre diese Veranstaltung nicht denkbar. Wir laden auch alle Asker, Karnevalisten aus Nah und Fern und vor allem die Kinder zur diesjährigen Karnevalsparty mit Kinderprogramm am 11.02.2018 um 15:11 Uhr recht herzlich in die Sporthalle Assinghausen ein.

