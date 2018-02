Sensburg: Neuer Vorsitzender des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung

Brilon-Totallokal: Die Übergabe fand im Beisein von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble statt…

brilon-totallokal: Der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg übernahm am Mittwoch, 31. Januar 2018 den Vorsitz des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Die Übergabe fand im Beisein von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble statt. Damit wird Sensburg nach dem NSA-Untersuchungsausschuss in der vergangenen Legislaturperiode wieder mit der Leitung eines Ausschusses betraut. „Ich bin dankbar, dass mir die Fraktion erneut ihr Vertrauen ausgesprochen hat und freue mich auf diese spannende, neue Aufgabe“, so Sensburg.

Bereits in der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestags war Sensburg in das Parlamentarische Gremium zur Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Bundes gewählt worden. Darüber hinaus wird Sensburg auch in dieser Wahlperiode dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz angehören und im Innenausschuss als. stv. Mitglied fungieren.

