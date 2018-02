Die richtigen Weichen für die berufliche Zukunft stellen – Berufskolleg Brilon gibt Starthilfe!

Brilon-Totallokal: „Berufsstart am Berufskolleg Brilon“

brilon-totallokal: Den richtigen Beruf zu finden, kann sich durchaus schwierig gestalten. Schließlich gilt es, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Um den Schülern und Schülerinnen des Briloner Berufskollegs die nötige Hilfestellung dabei zu geben, findet alljährlich das Projekt „ Berufsstart am BKB“ statt. Am 1.2.2018 drehte sich nun für die Unterstufenklassen der Höheren Handelsschule und der Handelsschule wieder alles um die richtige Berufswahl.

Im Vorfeld hatten die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, vier Ausbildungsberufe bzw. –betriebe auszuwählen und sich Fragen zu notieren, die sie dann an die jeweiligen Ansprechpartner stellen konnten. Im Anschluss an die ca. 45 Minuten dauernden Gesprächsrunden bestand die Möglichkeit, sich noch zu einem Vier-Augen-Gespräch mit den Vertretern seines Wunschberufes zu treffen. Folgende Betriebe – vertreten durch Ausbilder und Auszubildende – waren anwesend: Amtsgericht Meschede, Sparkasse Hochsauerland, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, Auszubildende der EOa (Einzelhandel Oberstufe), Stadt Brilon, Finanzamt Brilon, Egger Holzwerkstoffe Brilon, Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG, Maiworm Großküchentechnik GmbH & Co.KG, Weber-Krapp & Kollegen, Vereinigte IKK, IHK Arnsberg und Deutsche Bundeswehr. Fragen, die sich aus der Berufswahl und der -orientierung sowie den Bewerbungsverfahren ergeben, konnten so an kompetenter Stelle durchgesprochen werden. Inhaltlich ging es beispielsweise um die Ausbildungsstrukturen, die Möglichkeiten des dualen Studiums und die aktuelle Bewerberlage bei den einzelnen Unternehmen. Vor allem die Berichte der Auszubildenden waren sehr aufschlussreich, gaben sie doch einen authentischen Einblick in den Berufsalltag. „Hier wurden oft schon die ersten Kontakte geknüpft, die dann erfolgreiche Bewerbungen zur Folge hatten“, berichtete Schulleiter Franz-Josef Killing.

„Uni-Trainees“

Das zweite Projekt „Uni-Trainees“, das auch am 1.2. 2018 startete, betrifft die 11. und 12. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums. Es besteht aus 8 Seminarbausteinen (Module), die zwei Themenbereiche umfassen: Studienwahlorientierung und Studienvorbereitung. Mit den folgenden Modulen ging es los: „Potentialanalyse und Informationsmanagement“, „Zeit- und Selbstmanagement“ und „Wissenschaftliche Arbeitstechniken“. Mit den weiteren Modulen werden sich die Schüler und Schülerinnen im Sommer kurz vor Ausgabe der Zeugnisse beschäftigen.

„Berufswahl -Siegel“

Das Berufskolleg Brilon hat sich aktuell um das „Berufswahl-Siegel“ beworben. Weiterführende Schulen, die sich in vorbildhafter Weise für die Studien- und Berufsorientierung ihrer Schüler und Schülerinnen engagieren, können sich mit dem „Berufswahl-Siegel“ zertifizieren lassen. Ob eine Schule diese Auszeichnung erhält, entscheidet eine Jury des „Berufswahl-Siegels“ mittels festgelegter Kriterien. Aus diesem Grund erhalten die Projekte: „Berufsstart am BKB“ und „UniTrainees“ noch eine zusätzliche Bedeutung für das Briloner Berufskolleg.

