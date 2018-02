EKG Karnevalsparty Elleringhausen

Brilon-Totallokal: Enthüllung der Elleringhauser Kneipen Figur

brilon-totallokal: Am vergangenen Samstag öffnete der EKG Elleringhausen die Türen der Schützenhalle wieder für Große Karnevalsparty: vor fast durchgängig kostümierten Publikum führten die Moderatoren Timo Gerke und Marius Schmidt durch das Programm.

Gleich drei Gardetanzgruppen auf höchstem Niveau kann die Tanzhochburg aufweisen. Besonders stolz waren die Mädels, in diesem Jahr Ihre neuen Gardekostüme präsentieren zu können! Natürlich darf auch die Verpflegung an einem solchen Abend nicht fehlen: In „Ricky´s Kochstudio“ bereitet Alex Passon eine „richtig leckere hohle Gans“ zu und brachte gleich zu Beginn der Sitzung die Bauchmuskeln in Schwung: Man staunt, was beim Ausnehmen einer Gans alles zum Vorschein kommt und wieviel „gute Sachen“ dann wieder hereinpassen. Das es in Elleringhausen nicht immer nur beschaulich zu geht, zeigte der Auftritt der Oma Gang – da sollte sich die Bevölkerung lieber in Acht nehmen und nicht allein über die dunklen Straßen laufen.

Ein weiteres Highlight war die Enthüllung der EKG – der Elleringhausesr Kneipengestalt. Nachdem „Kneipp“ im vergangenen Jahr im Stadtgebiet in aller Munde war, wollte Elleringhausen natürlich nicht nachstehen und eine eigene Figur vorstellen: nach vielen Gerüchten um die zunächst verhüllte Gestalt konnte die „schönste Blondine der Welt“ die Besucher begeistern. Sie wurde zu späterer Stunde noch zu manchem „Tänzchen“ auf die Tanzfläche geholt.

Die Gruppe der Mostby´s konnte in diesem Jahr so allerhand Prominente zur Eröffnung des Flughafens in Berlin aufweisen. Ob Politiker, Staatsoberhäupter oder Möchtegern-Promis – in Elleringhausen liefen sie alle über den roten Teppich bzw. über die Landebahn.

Eine Flughafeneröffnung ist eine wirklich anstrengende Sache: Da tut ein bisschen Wellness sicher gut – in diesem Fall hatte das ganze Publikum etwas davon: Mit ihrem Synchron Haare waschen setzten die Damen mal eben rhymtisch die ganze Bühne samt der Zuschauer unter Wasser.

Das Programm konnte erst nach dem „Trockenlegen“ der Tanzfläche vorgesetzt werden, sonst wäre es für die Showtanzgruppen sicherlich zu gefährlich geworden, denn diese hatte in diesem Jahr wieder so einiges zu bieten: Toll kostümiert zeigten die Kleinsten einen super Tanz zum Thema „Was da kreucht und fleucht“, auf Höchstniveau war auch der Tanz um „Spartakus und die Rettung der Sklaven“. Es folgte der Tanz „Schachmatt“ – ebenfalls eine tänzerische Höchstleitung mit phantasievoll als Schachfiguren verkleideten Tänzerinnen.

Zur Kostümprämierung hatte sich der Verein in diesem Jahr etwas Neues einfallen lassen: Über ein Zufallsprinzip – durch die Sitzplatzwahl – wurden spontan 30 Zuschauer zu Jurymitgliedern bestimmt. So hatten sie in der Schunkelrunde die Qual der Wahl zwischen den toll kostümierten Singles, Paaren und Gruppen die jeweils schönsten Kostüme zu auszuwählen.

Zum Finale gab es noch eine besondere Überraschung: Die Twersbraken, die im Herbst vor begeistertem Publikum in Elleringhausen auftraten, gaben sich nochmals die Ehre. Friedel (Gregor Vogt), Jupp Sauerwald (Basti Diekmann) und Womanizer Heuers Seiner (Magnus Srajek) brachten die Halle zum Beben. Die Live Band „New Lions“ spielte anschießend zum Tanz auf, in der Elleringhauser Schützenhalle wurde noch bis tief in die Nacht gefeiert.

Quelle: Monika Schennen, Elleringhauser Karnevals- und Kulturverein EKG e.V.

