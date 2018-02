NachtAST Brilon und Olsberg bietet zusätzliche Fahrten an Weiberfastnacht.

Brilon-Totallokal: Für alle Karnevalsfreunde bietet NachtAST Brilon und Olsberg an Weiberfastnacht einen extra Service.

brilon-totallokal: Brilon. Olsberg. In der Nacht vom 8. Februar auf den 9. Februar ist das NachtAST zusätzlich zum normalen Fahrplanangebot unterwegs. So kommen alle Närrinnen und Narren, die aus-gelassen feiern wollen, auch an diesem besonderen Abend bequem und sicher zurück nach Hause.

Startpunkt für das NachtAST in Brilon ist die Haltestelle „Bril-on, Markt“ um: 23.00 Uhr, 0.00 Uhr, 1.00 Uhr, 2.00 Uhr und 3.00 Uhr.

In Olsberg fährt das NachtAST ab Haltestelle „Olsberg, Ruhrstraße“ um: 23.15 Uhr, 0.15 Uhr, 1.15 Uhr, 2.15 Uhr und 3.15 Uhr.

Egal an welcher der beiden Haltestellen die Fahrt beginnt, das NachtAST bringt die Partygäste zu allen gewünschten Fahrtzielen in Brilon oder Olsberg und natürlich auch in die Ortsteile. Einzige Voraussetzung: Der Fahrtwunsch muss spätestens 30 Minuten vor der Abfahrt in der AST-Zentrale unter Tel.: 0 29 61 / 97 02 97 angemeldet werden.

Quelle: Annette Zurmühl, Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH

