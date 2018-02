Statusbericht aus dem Skigebiet Willingen

Brilon-Totallokal: AKTUELLE NEWS aus dem Skigebiet Willingen

brilon-totallokal: LIFTSTATUS Die Lifte am Ritzhagen, Sonnenlift und auf der Dorfwiese sind bereits seit einigen Tagen in Betrieb. Am heutigen Dienstag starten nun auch Köhlerhagen, Wilddieblifte und die Kabinenseilbahn, sodass unser Gebiet wieder vollständig geöffnet ist!

FLUTLICHT Ab Mittwoch wird wieder Flutlichtskilaufen angeboten (MI, FR, SA von 18:30 Uhr – 21:45 Uhr)!

BESCHNEIUNG Seit dem Wochenende laufen in Willingen die Beschneiungsanlagen auf Hochtouren und sorgen für ein solides Fundament für alpine Wintersportler. Die Anlagen werden in dieser Woche oft auch tagsüber in Betrieb sein. Dies bitten wir in angesichts der bevorstehenden Karnevalszeit und Krokusferien zu entschuldigen.

Bei sonnigem und kaltem Hochdruckwetter erwarten wir in den nächsten Tagen beste Wintersportbedingungen!

Quelle: Jörg Wilke, SKIGEBIET WILLINGEN c/o Ettelsberg-Seilbahn GmbH & Co. KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon