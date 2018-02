Snow-Volleyball Meisterschaft: Titelambitionen im Schnee am Sahnehang in Winteberg

brilon-totallokal: Winterberg. Baggern, Pritschen oder einem bunten Ball hinterher hechten – wer da an Volleyball denkt, der assoziiert damit Sommer, Sonne, Strand und Meer und nicht Schnee, kühle Temperaturen, Skiunterwäsche oder (Winter-)Berge. Doch am 17. und 18. Februar 2018 (jeweils ab 9 Uhr) startet eine neue Ära für eine junge, trendige Sportart: Snow-Volleyball! Weitere Informationen finden Sie in unserem Newsroom: http://www.newsroom-winterberg.de/2018/02/10/erste-deutschen-snow-volleyball-meisterschaft/

Quelle: Susanne Schulten / Bild: Sportplatz

