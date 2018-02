Bilder: Karnevalsparty in Brilon, 400 Narren und Jecken feiern im Hubertus-Saal

(Hier die Bilder, bitte anklicken) Begeistert feierten die Jecken bis in die frühen Morgenstunden im Hubertus-Saal Brilon…

brilon-totallokal: Die erste gemeinsame Karnevalsparty des Blasorchester Brilon und der St. Hubertus-Schützenbruderschaft war ein voller Erfolg. „Jeck? Yeah!“ – so hieß das Motto der Karnevalsparty, die das Briloner Blasorchester und die St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon am Samstag, 10.02.2018, erstmals gemeinsam ausrichteten. Rund 400 Karnevalisten in den buntesten Kostümen waren zum Feiern in den Hubertus-Saal der Schützenhalle gekommen, der damit restlos gefüllt war.

Die Big Band des Blasorchesters sorgte im Zusammenspiel mit DJ Lars für eine volle und bebende Tanzfläche. An der Theke brachten die feierwütigen und bestens gelaunten Narren das Thekenteam trotz – oder vielleicht gerade wegen – der eiskalten Getränke wie Kölsch und „Killepitsch“ ins Schwitzen.

Begeistert feierten die Jecken bis in die frühen Morgenstunden.

Allen Jecken, Narren und Gästen gilt an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank für diese ausgelassenen Karnevalsstunden! Nach dem Erfolg in diesem Jahr dürfen alle auf eine Neuauflage im Jahr 2019 hoffen!

Quelle: Niklas Frigger

